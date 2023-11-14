У Києві пасажир маршрутки вилаяв жінку з немовлям, чий візочок "перегородив йому вихід"

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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14 листопада 2023

У Києві 33-річний пасажир маршрутки посварився з 24-річною жінкою, чий дитячий візочок начебто перегородив йому вихід. 

Конфлікт зафільмував інший пасажир транспорту, після чого відео поширилося в мережі. Зокрема, на нього натрапили правоохоронці, повідомляють в поліції Києва. 

На відео жінка розповідає, що інцидент трапився з нею в 173 маршрутці. 

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"Я спеціально чекала маршрутку, де можна зайти з візком, оскільки там є спеціальні місця", – каже жінка, додавши, що конфлікт розгорівся через чоловіка з матір’ю, які проігнорували прохання посунутися, аби вона могла поставити візок з дитиною. 

Фото: Поліція Києва 

Як з'ясували поліцейські, інцидент трапився у житловому масиві Куренівка. 

На оприлюдненому відео зафіксовано як чоловік, ймовірно, у нетверезому стані, провокує конфлікт з жінкою, яка зайшла в маршрутку з немовлям у візочку. 

"Жінка увійшла через задні двері до мікроавтобусу із дитячим візочком та оскільки всі місця були зайняті, встала біля дверей", – пишуть в поліції. 

Там додають, що коли жінка з дитиною намагалися вийти, чоловік навмисно заблокував їм вихід з маршрутки. 

Зрештою, ймовірно, нетверезий місцевий мешканець вийшов з транспорту на одній зупинці разом з матір’ю й почав нецензурною лайкою висловлювати їй свої невдоволення через те, що вона перегородила йому вихід. 

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Фото: Поліція Києва 

Правоохоронці встановили, що раніше порушник неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності. 

Свою вину в інциденті, який трапився, він визнав.

Чоловіку вручили підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 296 ККУ (грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства).

Санкція статті передбачає штраф або обмеження волі на строк до п’яти років.

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