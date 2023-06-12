У київському тролейбусі зацькували хлопця, який віз велосипед: хто винен

У Києві в напівпорожньому тролейбусі зацькували підлітка, який віз із собою велосипед зі спущеним колесом.

Водій та пасажири почали виганяти хлопця з тролейбуса, на що той просив довезти його, аргументуючи, що має право на перевезення двоколісного у громадському транспорті.

Відео з інцидентом виклав підприємець-велосипедизатор й активіст розвитку велосипедної інфраструктури Олексій Кушка.

Підліток – 13-річний Тимофій – пояснив, що ділить один велосипед зі на двох із мамою, тому поїхав на Троєщину до дядька за двоколісним, який йому не потрібен.

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Звідти вирушив додому, однак через те, що двоколісним довго не користувалися, в нього спустилися колеса, тому їхати було важко, й хлопець вирішив сісти на тролейбус №37.

"На першій зупинці мене не пустили, але я прочитав правила й наздогнав той тролейбус. Коли зайшов, то на мене "напали", – розповідає Тимофій.

Інцидент трапився близько п’ятої години вечора 9 червня, автобус був напівпорожнім, додає хлопець. Він став на "гармошці" тролейбуса й притис двоколісний до себе, аби той нікому не заважав.

Скрін з відео

За словами Тимофія, першою до нього підійшла жінка-водійка транспорту та попросила вийти. Весь цей час, допоки тривала сутичка – 7-10 хвилин – тролейбус стояв.

Пізніше один з пасажирів сказав, що спізнюється на роботу й намагався виштовхнути велосипед хлопця з транспорту, але побачивши камеру, зупинився.

У коментарі "УП. Життя" директор Департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор розповів, що у ситуації, яка трапилася, винен водій тролейбуса.

"Розʼяснювальну бесіду провели з водієм. Як би пасажири не робили зауваження, водій би не реагував", – зазначив Кандибор.

На сайті Київської міської ради є правила перевезення велосипедів.

Зазначається, що згідно з правилами користування трамваїв та тролейбусів, пасажири можуть провозити велосипед, якщо він не буде забруднювати одяг інших пасажирів чи салон транспорту.

Водночас забороняється перевозити вантаж більше 100х50х30 см або вагою понад 40 кг, речі довші за 190 см та діаметром понад 30 см.

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