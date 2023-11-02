На Полтавщині через негоду загинув підліток на тренуванні з греблі: його вбило блискавкою

1 листопада на річці Дніпро в Горішніх Плавнях під час тренування із греблі загинув підліток.

Його тіло дістали з дна водойми через 4 години пошуків, повідомили у Національній поліції Полтавської області.

Як розповіла "УП.Життя" пресофіцерка поліції Кременчука Анна Васенко, тренування підлітків у гуртку "Багряні вітрила" розпочалось о 16 годині в затоці "Барбара". Була нормальна погода, яка дозволяла вийти на воду.

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"За 2 години розпочалась негода, група з 5 осіб поверталась до берега.

До правоохоронців та рятувальників близько 18 години надійшло повідомлення, що під час тренування в яхт-клубі блискавка вдарила у каное, в якому перебував 16-річний підліток", – повідомила Анна.

Пошукові роботи. Фото: Нацполіція Полтавщини

Його човен перевернувся, а тіло зникло у воді. Очевидці інциденту викликали рятувальників, поліцію, залучили громадськість до пошуків.



Спершу працівники ДСНС оглянули акваторію, де стався інцидент.

До пошуку підлітка залучили 10 рятувальників-водолазів, 3 одиниці техніки та 2 човни.

Рятувальники шукають хлопця. Фото: ДСНС

Тіло хлопця знайшли о 22:10 – через 4 години пошуків

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Наразі поліція направила тіло підлітка на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Триває слідство.

Пресофіцерка додала, що в яхт-клубі "Багряні вітрила" тривалий час проводяться тренування, а його вихованці беруть призові місця на змаганнях в Європі.

Утім, правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею про неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей, яке призвело до смерті неповнолітнього.