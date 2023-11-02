На Сонці стався потужний вибух – утворився "вогняний каньйон". ВІДЕО

На Сонці 31 жовтня сталося виверження, через що утворився величезний "вогняний каньйон", щонайменше вдвічі ширший за США.

Як пише Space, ширина цієї сонячної прірви становить 10 тисяч км, а довжина – 100 тисяч км.

Поява вогняного каньйону пов'язана з виверженням магнітної нитки на Сонці. Сонячні магнітні нитки – це величезні дуги з наелектризованої плазми, які розташовані над поверхнею Сонця та проривають його атмосферу.

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Коли магнітне поле стає нестабільним, то магнітна нитка руйнується і це призводить до величезного вибуху. Це зафіксував космічний апарат SOHO.

Фізик Кіт Стронг поділився цими неймовірними кадрами виверження на Сонці.

"Вибух був дуже потужним, і на відео можна навіть побачити, на скільки крихітною є наша планета порівняно з плазмовою ниткою", – каже фізик.

Вчені поки не визначили, чи призвело це виверження на Сонці до появи коронального викиду маси, коли заряджена плазма з корони – верхнього шару атмосфери Сонця – викидається в космос. Якщо це і сталося, то поки що невідомо, чи міг бути цей викид спрямований у бік Землі. У NASA обіцяють незабаром дати відповідь на це питання.

Але якщо хоча б частина коронального викиду маси буде спрямована в бік нашої планети, то потік плазми може викликати появу вражаючих і дуже яскравих полярних сяйв на нашій планеті ближче до кінця тижня.

Ірина Бура, "УП.Життя"

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