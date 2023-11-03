Зв’язала та підвісила за лапи: на Волині жінка до смерті замордувала власного собаку

У Ковелі, що на Волині, жінка до смерті замордувала власного собаку. На неї відкрили кримінальне провадження.

Про цей випадок повідомила громадська організація Kovel Animals.

Як зазначають волонтери, 29 вересня місцева жителька до балкона першого поверху підвісила за задні лапи німецьку вівчарку. Тварина була повністю знерухомлена – зв'язані передні лапи та перев'язаний тулуб. Також у неї на голові була кров.

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Це помітила дівчина, що проживає неподалік. Вона одразу викликала патрульну поліцію. Однак правоохоронці не зафіксували факт злочину та залишили собаку із господаркою.

Фото: Kovel Animals/Facebook

За два дні заявниця побачила, що тварина все ще зв’язана та вже ледь жива. Тоді вона повідомила про ситуацію волонтерам, які викликати ще один патруль.

"Пес при свідомості, передні кінцівки ще ніби трішки рухомі, задні відмерли, холодні та почорнілі, з вух йде кров, зуби вибиті", – описують зоозахисники стан собаки, в якому їм вдалося її забрати.

Однак 2 листопада пес помер.

Волонтери зауважують, що вдома його постійно катували. Це підтверджують численні шрами на тілі.

Прес-служба патрульної поліції Волинської області у коментарі для "УП. Життя" повідомила, що під час першого виклику правоохоронці провели роз’яснювальну бесіду з власницею вівчарки.

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"Поліцейські через вікно поспілкувалися з господаркою пса, яка була зачинена у своїй у квартирі на першому поверсі будинку. Жінка розповіла, що зранку цей собака покусав її та її чоловіка. На момент приїзду патрульних останній поїхав у медичний заклад для отримання допомоги.

За словами господарки, коли тварина накинулася на них, була дуже агресивна, тому вона прийняла рішення зв’язати її, щоб надалі, коли чоловік повернеться додому відвезти до ветеринара та умертвити медичним шляхом", – пояснюють у поліції.

Вони зауважують, що патрульні роз’яснили заявниці ситуацію. Також повідомили їй – якщо ситуація із собакою не зміниться, вона може повторно повідомити про це на лінію 102.

За словами правоохоронців, сусідка зауважила, що це був перший випадок жорстокого поводження з твариною у цій сім’ї.

Під час наступного виклику, 31 жовтня, патрульні побачили таку ж картину – пес був зв’язаний. Вони викликали слідчо-оперативну групу, адже побачили ознаки кримінального правопорушення.

Як розповіли у коментарі для "УП. Життя" у прес-службі Головного управління Національної поліції у Волинській області, наразі жінці висунули звинувачення за статтею 299 Кримінального кодексу України – "жорстоке поводження з тваринами".

Їй загрожує обмеженням волі строком від 1 до 3 років або позбавлення волі строком від 2 до 3 років.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині неповнолітня знущалася з тварин – їх у неї забрав військовий.