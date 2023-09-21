На Дніпропетровщині неповнолітня знущалася з тварин: їх забрав військовий

У Павлограді, що на Дніпропетровщині, неповнолітня дівчинка знущалася з домашніх тварин і знімала це на камеру. На її матір написали заяву до поліції та соціальної служби.

Згодом військовий забрав тварин із сім’ї, повідомляє зоозахисна ініціатива UAnimals.

До соцмереж потрапило відео, на якому дівчинка б’є та знущається з власних домашніх тварин – кота та собаки.

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Фото: JZHunt/Getty Images

"Ми дізналися, що представники павлоградської громадської організації "Ліга захисту тварин "Шанс"" намагалися подати заяву до поліції, але її зареєстрували й відкрили провадження не з першого разу, а тільки після розголосу в медіа", – розповіли в UAnimals.

На матір дівчинки поліція склала адміністративний протокол. Їй загрожує штраф сумою 850-1700 гривень за невиконання батьківських обов'язків.

Як повідомила речниця поліції Дніпропетровської області Ганна Страчевська у коментарі для "УП. Життя", з дівчинкою провели профілактичну бесіду.

"Вона сказала, що не хотіла знущатися з тварин. Ніби це були такі жарти в неї", – розповіла речниця.

Як зазначила у своєму дописі у Facebook представниця організації "Шанс" Наталія Тичинська, родина категорично відмовилася віддавати тварин.

Однак 20 вересня у мережі з’явилося відео, з якого стало відомо, що військовий Артур Гаспарян їх забрав та відвіз у невідомому напрямку.

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Чоловік приїхав за тваринами із Донеччини. Він пояснив свій вчинок тим, що волонтерам не вдалося домогтися дозволу від поліції забрати їх.

"Приїхавши в Павлоград і почувши, що "Шанс" хоче збирати підписи про те, що дитина психічно хвора, аби вилучити тварин, я зв’язався з її бабусею і запропонував суму, яка була в мене на картці. Вони не відмовилися і сказали, щоб приїжджав їх забирати", – стверджує Гаспарян.

Як він розповів "УП. Життя", наразі з тваринами все добре.

"Тваринки зараз зі мною, вони в безпечному місці (не на 0). Далі привезу їх в Київ, де ними буде займатись знайома волонтерка, якій я довіряю", – прокоментував військовий.

Водночас в UAnimals вважають таку поведінку самосудом.

"Таке "вилучення" тварин ми вважаємо протиправними та небезпечними для їхнього життя. До того ж такі дії могли налякати дитину та травмувати її ще сильніше", – зазначили в організації.

В UAnimals переконані, що тварин треба захищати від можливих страждань, але в рамках закону.

"У цьому конкретному випадку чоловік начебто усунув тварин геть від небезпеки й це добре для них, але недобре як прецедент.

Ми не кажемо, що тварини мали б залишитися у сім'ї. Ми кажемо, що треба було докласти зусиль, щоб максимально швидко вилучити їх з залученням поліції й передати у притулок, де є належний догляд", – зауважили в організації.

Нагадаємо, поліція Закарпаття розслідує знущання підлітків над кошеням, якого мотузкою підвісили до дерева.