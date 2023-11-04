У США школяр викликав 911, бо хотів обійняти правоохоронця. ВІДЕО

У штаті Флорида хлопчик зателефонував 911, аби викликати екстрену допомогу.

Коли на місце прибув правоохоронець, з’ясувалося, що школяр просто хотів його обійняти, повідомляє CBS News.

Розмову правоохоронця Скотта Прахта з офісу шерифа округу Хіллсборо, разом з хлопцем та його мамою зафільмувала камера, розташована на ґанку будинку.

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На відео чутно, як Прахт питає в жінки про причину виклику, на що та відповідає, що не викликала 911.

Потім вона пропонує покликати сина, хоча запевняє, що у нього вимкнений телефон й він не знає, що таке 911.

Коли син підходить до дверей із мобільним телефоном, на запитання, чи дзвонив він у поліцію, каже: "Ну, я хотів його обійняти".

"Ти дзвонив йому, щоб обійняти?", – перепитала мати хлопця.

Коли жінка пішла перевіряти історію викликів, хлопчик вибіг на двір та обійняв правоохоронця.

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Чоловік відповів взаємністю, однак пояснив, що "911" варто набирати, коли потрібна допомога.

Після цього школяр попросив у нього вибачення.

Коли повернулася мати дитини, вона підтвердила, що син викликав допомогу о 12:41 дня.