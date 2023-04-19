"Наймолодший порушник": у США 2-річний малюк проник через паркан до Білого дому

У США дворічний хлопчик проник через огорожу та потрапив на територію Білого дому – його прозвали "наймолодшим порушником безпеки".

Допитливий малюк протиснувся крізь металеву огорожу з північного боку президентської резиденції, повідомляє AP News.

Співробітники підрозділу Секретної служби США, які відповідають за безпеку в Білому домі, забрали малюка з галявини і передали батькам.

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Доступ до комплексу ненадовго обмежили. Також правоохоронці коротко опитали батьків, перш ніж відпустити їх додому.

Речник Секретної служби Ентоні Гульєльмі заявив, що вони "зіткнулися з допитливим молодим відвідувачем вздовж північної лінії огорожі, який ненадовго проник на територію Білого дому".

Secret Service immediately responded Tuesday to an intruder at the White House ... a toddler who squeezed through the metal fencing. https://t.co/2NMMoiVlAD — The Associated Press (@AP) April 18, 2023

"Служба безпеки Білого дому миттєво викликала співробітників Секретної служби. Малюк і батьки швидко возз'єдналися", – сказав він.

Раніше паркан Білого дому підвищили до 3,96 метрів з метою безпеки, але в ньому все одно залишились 12-сантиметрові щілини між стовпами.

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Ймовірно, малюк здійснив перше успішне проникнення на територію резиденції після посилення безпекових заходів.

Нагадаємо, інколи діти роблять дивовижні речі. Наприклад, на Закарпатті хлопчик через поліцію розшукував Святого Миколая, щоб той приніс його братові подарунок.

А у Новій Зеландії поліція приїхала до 4-річного хлопчика, який хотів показати свої іграшки, та розважила малюка.