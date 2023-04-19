"Наймолодший порушник": у США 2-річний малюк проник через паркан до Білого дому

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
16036
19 квітня 2023

У США дворічний хлопчик проник через огорожу та потрапив на територію Білого дому – його прозвали "наймолодшим порушником безпеки".

Допитливий малюк протиснувся крізь металеву огорожу з північного боку президентської резиденції, повідомляє AP News.

Співробітники підрозділу Секретної служби США, які відповідають за безпеку в Білому домі, забрали малюка з галявини і передали батькам. 

Реклама:

Доступ до комплексу ненадовго обмежили. Також правоохоронці коротко опитали батьків, перш ніж відпустити їх додому.

Речник Секретної служби Ентоні Гульєльмі заявив, що вони "зіткнулися з допитливим молодим відвідувачем вздовж північної лінії огорожі, який ненадовго проник на територію Білого дому".

"Служба безпеки Білого дому миттєво викликала співробітників Секретної служби. Малюк і батьки швидко возз'єдналися", – сказав він.

Раніше паркан Білого дому підвищили до 3,96 метрів з метою безпеки, але в ньому все одно залишились 12-сантиметрові щілини між стовпами.

Реклама:

Ймовірно, малюк здійснив перше успішне проникнення на територію резиденції після посилення безпекових заходів.

Нагадаємо, інколи діти роблять дивовижні речі. Наприклад, на Закарпатті хлопчик через поліцію розшукував Святого Миколая, щоб той приніс його братові подарунок.

А у Новій Зеландії поліція приїхала до 4-річного хлопчика, який хотів показати свої іграшки, та розважила малюка.

Читайте також: У Рівному 3-річний хлопчик пішов з дому, поки тато був у магазині: поліція склала протокол


Реклама:


Реклама:
 8173
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 4302
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3454
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат