В Італії археологи відкрили гробницю, якій близько 2600 років: що знайшли. ФОТО

В італійському місті Монтальто-ді-Кастро археологи відкрили гробницю, якій близько 2600 років, й виявили в ній скарби, які, ймовірно, належали заможній родині.

Гробницю виявили на початку цього року, повідомляє CBS News.

У ній зберігалася колекція виробів з кераміки та амфор, які зазвичай асоціюються з давньогрецькою чи римською культурами, кажуть археологи.

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У гробниці знайшли посуд, чашки, залізні предмети та різноманітні керамічні вироби й декоративні аксесуари в гарному стані.

Фото: Comune di Montalo di Castro/Facebook

Також там виявили скатертину, яку, можливо, використовували під час ритуалу поховання.

Крім цього, в похованні виявили бронзовий казан.

Археологи припускають, що знайдені речі могли належати родині, яка у свій час вважалася заможною.

"Ми стали свідками відкриття стародавньої етруської гробниці, похованої в некрополі Остерія у Вульчі", – написали у Facebook міста, назвавши відкриття "днем культури та історії".

Фото: Comune di Montalo di Castro/Facebook

Історики кажуть, що етруски побудували свою цивілізацію на частині території, яка зараз є сучасною Італією, починаючи з 900 року до нашої ери.

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Спершу народ мешкав на території сучасної Італії, а пізніше в результаті римсько-етруських воєн він потрапив до Римської імперії.

Наразі, місце археологічних розкопок у північному регіоні Лаціо неподалік від Монтальто-ді-Кастро є одним із найпопулярніших місць для туристів.

Раніше ми повідомляли, що у Білій Церкві знайшли золотий скарб часів Гетьманщини.