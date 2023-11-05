У Китаї біля залишків Теракотової армії вчені знайшли фрагменти колісниці, запряженої вівцями

Під знаменитою археологічною пам'яткою стародавнього Китаю Теракотовою армією науковці виявили останки того, що вважається колісницею, запряженою вівцями. Знахідці може бути понад 2 тисячі років.

Останки були виявлені в "західній гробниці" на місці мавзолею імператора Цінь Шихуанді, пише Live Science з посиланням на China Daily.

За словами археолога Цзяна Веньсяо, який очолює розкопки гробниці, основна конструкція колісниці згнила після більш ніж 2 тисяч років перебування у землі. Як відомо, Мавзолей датується III століттям до нашої ери.

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Команда вчених знайшла ряд із шести скелетів овець із устаткуванням, яке використовували для тяги колісниці. Дослідники дійшли до висновку, що це залишки колісниці, яка була запряжена вівцями, сказав Веньсяо.

Фото: Dayoo News

Колісниці, запряжені кіньми та вози, запряжені биками, були поширені в стародавньому Китаї, тоді як колісниця, запряжена вівцями, є надзвичайно рідкісною знахідкою. Однак про них згадують в історичних джерелах і китайських традиціях.

За переказами, засновник династії Західна Цзінь, імператор У (або Сима Янь), який правив з 266 по 290 роки нашої ери, щоночі їздив в екіпажі, запряженому вівцями, навколо свого палацового комплексу і спав там, де зупинялися вівці. Згідно з переказами, імператор мав гарем із 10 тисяч дружин і, ймовірно, таким чином, він вибирав, у якої з них ночуватиме.

Команда вчених сподівається, що лабораторний аналіз похоронної камери "західної гробниці", допоможе їм визначити, хто там похований.

Фото: Tuul & Bruno Morandi

Окрім колісниці з шістьма вівцями, археологи розкопали чотириколісну дерев'яну колісницю, ймовірно запряжену кіньми і оснащену хитромудрою прямокутною парасолькою. За словами Веньсяо, це найстаріший з будь-коли знайдених екземплярів такого типу.

Також були знайдені мідні колісниці та артефакти, пов'язані з кіньми, та залізні інструменти імідна зброя. Всі ці знахідки дають уявлення про те, коли в регіоні почала з'являтися залізна зброя.

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Ірина Батюк, "УП.Життя"