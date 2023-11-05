У Китаї біля залишків Теракотової армії вчені знайшли фрагменти колісниці, запряженої вівцями

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5 листопада 2023

Під знаменитою археологічною пам'яткою стародавнього Китаю Теракотовою армією науковці виявили останки того, що вважається колісницею, запряженою вівцями. Знахідці може бути понад 2 тисячі років.

Останки були виявлені в "західній гробниці" на місці мавзолею імператора Цінь Шихуанді, пише Live Science з посиланням на China Daily

За словами археолога Цзяна Веньсяо, який очолює розкопки гробниці, основна конструкція колісниці згнила після більш ніж 2 тисяч років перебування у землі. Як відомо, Мавзолей датується III століттям до нашої ери.

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Команда вчених знайшла ряд із шести скелетів овець із устаткуванням, яке використовували для тяги колісниці. Дослідники дійшли до висновку, що це залишки колісниці, яка була запряжена вівцями, сказав Веньсяо.

 Фото: Dayoo News

Колісниці, запряжені кіньми та вози, запряжені биками, були поширені в стародавньому Китаї, тоді як колісниця, запряжена вівцями, є надзвичайно рідкісною знахідкою. Однак про них згадують в історичних джерелах і китайських традиціях. 

За переказами, засновник династії Західна Цзінь, імператор У (або Сима Янь), який правив з 266 по 290 роки нашої ери, щоночі їздив в екіпажі, запряженому вівцями, навколо свого палацового комплексу і спав там, де зупинялися вівці. Згідно з переказами, імператор мав гарем із 10 тисяч дружин і, ймовірно, таким чином, він вибирав, у якої з них ночуватиме.

Команда вчених сподівається, що лабораторний аналіз похоронної камери "західної гробниці", допоможе їм визначити, хто там похований.

 Фото: Tuul & Bruno Morandi

Окрім колісниці з шістьма вівцями, археологи розкопали чотириколісну дерев'яну колісницю, ймовірно запряжену кіньми і оснащену хитромудрою прямокутною парасолькою. За словами Веньсяо, це найстаріший з будь-коли знайдених екземплярів такого типу.

Також були знайдені мідні колісниці та артефакти, пов'язані з кіньми, та залізні інструменти імідна зброя. Всі ці знахідки дають уявлення про те, коли в регіоні почала з'являтися залізна зброя.

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Ірина Батюк, "УП.Життя"

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