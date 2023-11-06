Жінки перебувають на керівних посадах менше часу, ніж чоловіки – дослідження

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6 листопада 2023

Жінки-керівниці в усьому світі перебувають на посадах генеральних директорів у компаніях менший період, ніж чоловіки. З 2018 року жінки в середньому обіймали посади керівників 5,2 року, тоді як чоловіки – 8,1 року.

Про те, що жінки зазнають професійного краху частіше за чоловіків, адже нерідко очолюють компанії під час криз, йдеться в аналізі британської фірми Russell Reynolds, що займається пошуком керівників. Там дослідили компанії, які котируються на 12 фондових біржах по всьому світу, і дійшли висновку, що жінки-лідерки зіштовхуються зі "скляною стелею" і відчувають "гендерний розрив у посадах", пише Guardian.

Концепція "скляної стелі" полягає в тому, що жінок частіше призначають керівницями, коли організації переживають період кризи. 

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Дослідники з Університету Ексетера Мішель Раян і Олександр Хаслам ще у 2005 році виявили, що жінок частіше призначають членами правління після того, як курс акцій компанії стає поганим. Коли ситуація починає змінюватися, чоловіки повертаються на керівні посади.

 Фото: EdZbarzhyvetsky/Depositphotos

Професорка Райан, директорка Глобального інституту жіночого лідерства Австралійського національного університету в Канберрі, називає аналіз компанії Russell Reynolds "надійним": 

"Якщо жінки частіше беруть на себе керівні посади під час кризи, то це може означати, що час їхнього перебування на посаді, ймовірно, буде стресовим і коротшим, а роботу перевірятимуть ретельніше".

Серед причин зменшення терміну перебування жінок на посадах також називають плинність кадрів, характерну для періоду криз. 

"Вважається, що вони погано працюють, навіть якщо погану роботу спостерігали і до їхнього призначення", – йдеться в дослідженні.

Голова Russell Reynolds Лора Сандерсон стверджує, що, за даними дослідження, з 2018 року жінки в середньому обіймали посади керівників 5,2 року, тоді як чоловіки – 8,1 року. Такий розрив вона частково пояснює тим, що деякі чоловіки, досвід яких аналізували, були керівниками протягом десятиліть, а один з них обіймав цю посаду 39 років.

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Лора Сандерсон також каже, що на посадах керівників дуже низька плинність кадрів, що ускладнює прогрес.

"Я думаю, що чоловіки можуть насолоджуватися більшою підтримкою всередині організації. Вони можуть зазнати великих невдач і знову піднятися. Жінки ж, які були генеральними директорами зазвичай вибирають альтернативну кар’єру", – резюмує вона.

Ірина Батюк, "УП.Життя"

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