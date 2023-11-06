Жінки перебувають на керівних посадах менше часу, ніж чоловіки – дослідження

Жінки-керівниці в усьому світі перебувають на посадах генеральних директорів у компаніях менший період, ніж чоловіки. З 2018 року жінки в середньому обіймали посади керівників 5,2 року, тоді як чоловіки – 8,1 року.

Про те, що жінки зазнають професійного краху частіше за чоловіків, адже нерідко очолюють компанії під час криз, йдеться в аналізі британської фірми Russell Reynolds, що займається пошуком керівників. Там дослідили компанії, які котируються на 12 фондових біржах по всьому світу, і дійшли висновку, що жінки-лідерки зіштовхуються зі "скляною стелею" і відчувають "гендерний розрив у посадах", пише Guardian.

Концепція "скляної стелі" полягає в тому, що жінок частіше призначають керівницями, коли організації переживають період кризи.

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Дослідники з Університету Ексетера Мішель Раян і Олександр Хаслам ще у 2005 році виявили, що жінок частіше призначають членами правління після того, як курс акцій компанії стає поганим. Коли ситуація починає змінюватися, чоловіки повертаються на керівні посади.

Професорка Райан, директорка Глобального інституту жіночого лідерства Австралійського національного університету в Канберрі, називає аналіз компанії Russell Reynolds "надійним":

"Якщо жінки частіше беруть на себе керівні посади під час кризи, то це може означати, що час їхнього перебування на посаді, ймовірно, буде стресовим і коротшим, а роботу перевірятимуть ретельніше".

Серед причин зменшення терміну перебування жінок на посадах також називають плинність кадрів, характерну для періоду криз.

"Вважається, що вони погано працюють, навіть якщо погану роботу спостерігали і до їхнього призначення", – йдеться в дослідженні.

Голова Russell Reynolds Лора Сандерсон стверджує, що, за даними дослідження, з 2018 року жінки в середньому обіймали посади керівників 5,2 року, тоді як чоловіки – 8,1 року. Такий розрив вона частково пояснює тим, що деякі чоловіки, досвід яких аналізували, були керівниками протягом десятиліть, а один з них обіймав цю посаду 39 років.

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Лора Сандерсон також каже, що на посадах керівників дуже низька плинність кадрів, що ускладнює прогрес.

"Я думаю, що чоловіки можуть насолоджуватися більшою підтримкою всередині організації. Вони можуть зазнати великих невдач і знову піднятися. Жінки ж, які були генеральними директорами зазвичай вибирають альтернативну кар’єру", – резюмує вона.

Ірина Батюк, "УП.Життя"