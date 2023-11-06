Вчені прогнозують у 2024 році найяскравіше північне сяйво за останні 20 років

Науковці порахували, що у 2024 році буде "сонячний максимум", завдяки якому північне сяйво буде вкрай насиченим.

Вчені прогнозують, що Сонце у січні-жовтні наступного року досягне піка свого 11-річного циклу активності.

Це означає, що на Сонці буде більше бурь, через які й виникає північне сяйво, пише The Guardian.

Реклама:

"Є ще один фактор – останній сонячний цикл був слабким – тож може статися, що зараз активність майже найсильніша за майже 20 років. Нам потрібно повернутися далеко в минуле, щоб побачити цей рівень активності", – сказав дослідник космічної фізики в Геофізичній обсерваторії Тромсе Нйол Гулбрандсен.

Такі пронози вчені озвучили після того, як 4-5 листопада північне сяйво освітило більшу частину Великобританії та Ірландії, досягнувши аж до Стоунхенджа. Бачили це явище навіть у частині регіонів України.



Раніше географія цього явища охоплювала північну Норвегію, північні частини Фінляндії та Швеції, Ісландію, північні частини США та Канади, а також південну частину Гренландії. Але під час сонячного максимуму овал аврорального сяйва розширюється, тобто його можна буде побачити по всій Європі.

Нагадаємо, раніше вчені пояснювали, чому північне сяйво спостерігають в Україні. Вони припускали, що причиною такого незвичного явища у наших широтах є потужна геомагнітна буря.

Реклама: