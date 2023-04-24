Північне сяйво над Україною: науковці назвали причину незвичного явища

Різнокольорове світіння у небі, яке мешканці деяких регіонів України спостерігали в ніч з 23 на 24 квітня 2023 року, може бути полярним сяйвом.

Ймовірно, причиною такого незвичного явища у наших широтах є потужна геомагнітна буря.

Про це "Українській правді. Життя" розповів завідувач лабораторії методологічного забезпечення освіти і науки астрономічної Головної астрономічної обсерваторії НАН України Іван Крячко.

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Сяйво бачили у Броварах на Київщині, на Чернігівщині, Львівщині, Волині, Житомирщині і у Харкові. Також явище спостерігали у різних районах республіки Білорусь.

Сяйво над Житомиром. Фото: Юлія Устинова

"Бувають такі випадки, що північне сяйво досягає наших широт і пов’язане воно з геомагнітною бурею", – розповідає Іван Крячко.

За словами вченого, коли корональні маси Сонця досягають зарядженої атмосфери навколо Землі, вони проникають в атмосферу і взаємодіють з азотом та іншими молекулами, що входять до складу повітря.

"Різні гази світяться по-різному, один – зеленим, інший – червоним, третій – малиновим. І виходить така яскрава барва кольорів", – говорить науковець.

Потужна геомагнітна буря може бути небезпечна для літаків та космічних кораблів. Якщо буря сильна, вона може навіть призвести до виходу з ладу електростанцій.

Астроном, співробітник Харківського планетарію Володимир Кажанов також переконаний, що вчора українці разом з мешканцями багатьох країн Північної півкулі Землі спостерігали полярне сяйво.

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Ймовірно, причиною такого незвичного явища у наших широтах є потужна геомагнітна буря

"Сталася потужна геомагнітна буря G4 (Kp=8), пов'язана з бомбардуванням нашої планети викидом корональної маси, що стався на Сонці кілька днів тому. На момент 1:00 за київським часом буря зменшила інтенсивність, полярне сяйво на цей час втратило вже ту яскравість, що була", – пише астроном.

Як повідомляє "Live science", північні сяйва спричинив сильний геомагнітний шторм, викликаний величезною дірою в сонячній короні, через який сталося величезне збурення у магнітному полі Землі. Ця подія викликала полярні сяйва на півдні американських штатів Алабами та північної Каліфорнії.

Сонячна буря 24 березня стала результатом викиду корональної маси Сонця. Спалах був класифікований як G4, або "сильний" шторм за п'ятибальною шкалою Національного управління океанічних і атмосферних досліджень.

Наслідками бурі G4 можуть бути відключення радіо на кілька годин і перебої в навігації.

Сяйво бачили у Броварах на Київщині, на Чернігівщині, Львівщині, Волині, Житомирщині і у Харкові

Бурі також можуть підштовхнути полярні сяйва до значно нижчих широт, ніж зазвичай. Полярне сяйво, або північне сяйво, зазвичай з’являється лише у високих широтах поблизу Північного та Південного полюсів, оскільки магнітне поле Землі відхиляє електрони сонячного вітру до полюсів. Однак, коли починається сонячна буря, більш заряджені частинки стикаються з газами у верхніх шарах атмосфери, і нічні "світлові шоу" можуть з’являтися ближче до екватора.