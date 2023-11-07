Загроза реальна: директор "Асканії-Нової" про можливість вивезення росіянами тварин із заповідника

Загроза вивезення тварин із заповідника "Асканія-Нова", який розташований на окупованій частині Херсонщини, цілком реальна. Однак наразі таких дій не помічено.

Про це повідомили на сторінці Біосферного заповідника "Асканія-Нова" імені Ф.Е. Фальц-Фейна у Facebook після того, як 6 листопада у Центрі національного спротиву з’явилася інформація про вивезення тварин до краснодарського "Сафарі-парку". Там зазначили, що це відбувається в межах так званої "угоди про співробітництво" з окупаційною адміністрацією.

Однак директор "Асканії-Нови" спростував ці дані. За його словами, це не перша така "угода про творчу співпрацю та обмін тваринами". У серпні 2023 року окупаційна адміністрація також уклала договори із заповідником "Ростовский", асоціацією "Живая природа степи" та "Ростовским-на-Дону зоопарком".

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Також у жовтні самопроголошений директор Д. Мєщєряков підписав угоду з Ялтинським зоопарком. Вона передбачає обмін такими рідкісними видами тварин, як-от кінь Пржевальського, сайгак та кулан туркменський. Це є порушенням Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення.

Заповідник "Асканія-Нова". Фото: Oleksandra Butova/Getty Images)

Водночас Шаповал наголошує, що "фактичного переміщення тварин з Асканії-Нови до сьогодні не відбулось".

"У підсумку, ситуація з підписаними договорами не більше, ніж цинічна спроба легітимізувати наступний "обмін" украдених тварин шляхом укладення офіційного документа. Але це не змінює суті проблеми й статусу тварин – вони залишаються вкраденими. І не змінює злочинний статус підписантів. Однак, виходячи з реалій, необхідно з холодним розумом готуватись до втрат і потреби наступного відновлення інфраструктури та колекцій", – заявив директор.

За його словами, про цю ситуацію поінформовано Національну академію аграрних наук України, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Національну комісію України у справах ЮНЕСКО, Міністерство закордонних справ України, правоохоронні органи.

Окрім того, по лінії МЗС висловлені пропозиції щодо мандату моніторинговій місії ЮНЕСКО на доступ та контроль за окупованими природоохоронними територіями.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Чернігові запрацювала місія ЮНЕСКО для обліку зруйнованих росіянами культурних пам'яток.

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