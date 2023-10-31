У Чернігові запрацювала місія ЮНЕСКО для обліку зруйнованих росіянами культурних пам'яток

У Чернігові розпочала роботу місія ЮНЕСКО. Вона відбуватиметься протягом тижня, починаючи з 30 жовтня. Українські та закордонні експерти оцінюватимуть пошкодження пам’яток культурної спадщини, яких зазнали об’єкти через російські ракетні атаки півтора роки тому при наступі російської армії на місто та окупацію частини Чернігівщини.

Про це повідомила пресслужба МКІП.

Робоча група місії ЮНЕСКО. Фото: пресслужба МКІП

Метою місії є пошук та збір інформації про пошкодження історичних та культурних споруд. Після того, як усю інформацію опрацюють, представники місії створять план з реабілітації пошкоджень.

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Місія працює в рамках проєкту "Підтримка України в галузі культури та освіти через ЮНЕСКО: реагування на надзвичайні ситуації для всесвітньої спадщини та культурних цінностей: оцінка збитків та захист". Також до роботи місії долучилися представники Міжнародної ради з питань пам’яток і визначних місць (ІCОМОS) та українські фахівці.

"У тісній співпраці з Міжнародною радою з питань пам’яток і визначних місць (ІКОМОС), дорадчим органом Комітету всесвітньої спадщини і партнером-виконавцем проєкту, ЮНЕСКО прагне підтримати розробку плану реабілітації історичного центру міста Чернігова, включаючи територію об’єкта, внесеного до Попереднього списку всесвітньої спадщини України у 1989 році під назвою "Історичний центр Чернігова, IX-XIII століть", – зазначили у повідомленні МКІП.

Які пам’ятки досліджуватимуть у місії ЮНЕСКО

Постійні обстріли на ракетні атаки завдали величезної шкоди українській культурній сфері. Згідно з Гаазькою конвенцією 1954 року, навмисне націлювання на культурні та релігійні об’єкти, які не є військовими цілями, заборонено міжнародним гуманітарним правом.

За останніми даними Міністерства культури та інформаційної політики від дій росіян в Україні загалом постраждало понад 1,7 тисячі об’єктів культурної інфраструктури.

ЮНЕСКО зберігає свою статистику пошкоджених культурних об’єктів в Україні. В останньому списку, опублікованому влітку 2023 року, зазначили про 274 об’єкти. Тоді у Чернігівській області зафіксували пошкодження 17 пам’яток культури.

Чернігівський драматичний театр після обстрілу. Фото: EPA-EFE, Oleg Petrasyuk

Через балістичний обстріл Чернігова 19 серпня 2023 року постраждав історичний центр міста. Тоді в Мінкульті зазначили, що його розглядали кандидатом на внесення до Списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО.

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Серед пам’яток, які постраждали та в першу чергу розглядатимуться експертами місії, зокрема, Чернігівський музично-драматичний театр імені Шевченка, у який влучила балістична ракета. Пам’ятку культури фактично знищили. Також П’ятницька церква, що знаходиться одразу за будівлею театру. Зазнали пошкоджень Антонієві печери та інші пам’ятки.

Пошкодження П'ятницької церкви після обстрілу. Фото: Голос України

В травні 2023 в Чернігові відбулась зустріч місцевої влади з очільницею бюро ЮНЕСКО в Україні К’ярою Бардескі ЮНЕСКО.

Мінвідновлення тоді повідомило, що відбувається робота над внесенням культурного ландшафту Чернігова до всесвітньої спадщини. Це впершу чергу стосуватиметься об’єктів Національного архітектурно-історичного заповідника "Чернігів стародавній" - історичного середмістя, колишню міську земляну фортецю з усіма спорудами; Єлецьку гору з ансамблем Єлецького монастиря та курган "Чорна могила", Болдину гору з курганним могильником X століття та комплексом Троїцько-Іллінського монастиря.

Раніше історичний центр Одеси визнали об’єктами культурної спадщини ЮНЕСКО під загрозою.