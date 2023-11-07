В Ізраїлі до ідентифікації останків жертв нападу ХАМАСу залучили археологів

Археологів долучили до ідентифікації жертв масового вбивства мирних людей в Ізраїлі, влаштованого ХАМАСом 7 жовтня. Вони допомогли владі ідентифікувати останки 10 чоловіків, жінок і дітей, що раніше вважалися зниклими безвісти.

Як повідомляє The times of Israel, археологи просіювали попіл зі спалених будинків у Беері, Кфар-Азі і Нір-Озі – трьох кібуцах, зруйнованих під час нападів. Вони також дослідили вміст автомобілів з фестивалю , де терористи ХАМАСу вбили 260 людей.

Ідентифікація останків була особливо складною, оскільки тіла були понівечені, а будинки – спалені дотла.

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З останків 10 жертв, які були ідентифіковані, деякі були поховані, а інші взяті для подальшого дослідження.

"Беручи до уваги всі труднощі та емоційні виклики, ми сподіваємося, що зможемо допомогти якомога більшій кількості сімей з'ясувати долю їхніх близьких", – сказав Елі Ескусідо, директор Ізраїльського управління у справах старожитностей.

Як повідомляє ВВС, відео, опубліковане Ізраїльським управлінням старожитностей, показало групу археологів і солдатів у кількох зруйнованих будинках у кібуці Беері.

"У цьому ж будинку ми знайшли кілька тіл терористів разом зі зброєю. Було багато крові, шокуючі речі, які не варто описувати", – каже один з археологів.

Інший археолог на відео запевняє: "Ми будемо продовжувати, доки не дійдемо до останнього згорілого будинку і не будемо знати, що знайшли всіх, кого тільки зможемо".

Ірина Бура, УП. Життя