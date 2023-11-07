Уряд підтримав оформлення тимчасового дозволу на виїзд дитини за кордон у "Дії"

Кабінет Міністрів підтримав оформлення тимчасового дозволу на виїзд дитини за кордон у застосунку "Дія".

"Працюватиме все дуже просто", – написав у Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, для того, щоб оформити тимчасовий дозвіл на виїзд дитини, необхідно, щоб обидва батьки були авторизовані в "Дії".

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"Один відсилає заяву про дозвіл, а другий надає згоду в застосунку Дія.Підписом. Потім дані автоматично вносяться до Державного реєстру актів цивільного стану, а прикордонники зможуть усе перевірити онлайн", – зазначив міністр.

Фото: Catherine Delahaye/Getty Images

Послуга в Дії буде безоплатною, додав він.

Також залишається можливість оформлення згоди в нотаріуса.

Раніше ми повідомляли, що в Україні змінилися деякі правила виїзду дітей за кордон у супроводі третіх осіб.

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