Уряд підтримав оформлення тимчасового дозволу на виїзд дитини за кордон у "Дії"

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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7 листопада 2023

Кабінет Міністрів підтримав оформлення тимчасового дозволу на виїзд дитини за кордон у застосунку "Дія".

"Працюватиме все дуже просто",написав у Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.  

За його словами, для того, щоб оформити тимчасовий дозвіл на виїзд дитини, необхідно, щоб обидва батьки були авторизовані в "Дії"

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"Один відсилає заяву про дозвіл, а другий надає згоду в застосунку Дія.Підписом. Потім дані автоматично вносяться до Державного реєстру актів цивільного стану, а прикордонники зможуть усе перевірити онлайн", – зазначив міністр. 

Фото: Catherine Delahaye/Getty Images

Послуга в Дії буде безоплатною, додав він. 

Також залишається можливість оформлення згоди в нотаріуса. 

Раніше ми повідомляли, що в Україні змінилися деякі правила виїзду дітей за кордон у супроводі третіх осіб.

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