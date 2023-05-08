Які документи потрібні для виїзду за кордон родичам загиблих та зниклих безвісти: перелік

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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8 травня 2023

Близькі родичі загиблих або зниклих безвісти військових, відповідно до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", мають право виїжджати за кордон.  

Для цього потрібно мати перелік документів, зокрема:  

  • документ, який підтверджує родинний зв’язок зі зниклим/загиблим (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб); 
  • документ, який підтверджує загибель/зникнення особи.

У коментарі "УП. Життя" юристка Євгенія Рябека наголосила, що важливо належним чином оформити цей документ. 

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Фото: Vera_Petrunina/Depositphotos

Вона радить брати усі документи про обставини загибелі людини, зокрема  висновок судмедексперта, довідки з військкомату тощо.

"Причинно-наслідкові зв'язки можуть бути відображено в довідках лікаря. Причини смерті, настання смерті і звернення особи – вони всі фіксуються. Просто взяти будь-яке свідоцтво про смерть і сказати, що у нас воєнний стан і ми в цьому вбачаємо причинно-наслідковий зв’язок – не можна", – каже юристка.

Якщо ваш родич вважається зниклим, потрібно надати рішення суду про визнання особи зниклою безвісти, а також:

  • військово-обліковий документ (варто навідатись до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки);
  • інші документи, необхідні для виїзду (паспорт, закордонний паспорт тощо).

Наголошуємо: виїзд за кордон можливий лише на законних підставах.

Закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" дозволяє близьким родичам загиблих на війні виїжджати за кордон. Утім, чи розповсюджується це право на родичів загиблих цивільних? Детальніше про це читайте у матеріалі:  

Є колізія. Чи можна виїжджати за кордон, якщо близький родич загинув або зник під час війни?

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❗️ "Українська правда. Життя" не закликає читачів виїжджати за кордон. Цей матеріал – спроба розібратися в нормах закону та відповісти на поширені запитання від читачів.

Нагадаємо, в Україні розробили довідник про умови виїзду за кордон під час війни

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