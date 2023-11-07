У Раді пропонують посилити покарання за напад на медиків і рятувальників

У Верховній Раді пропонують посилити кримінальну відповідальність за напад на медпрацівників, фахівців із реабілітації та рятувальників. На відміну від правоохоронців і журналістів, ці спеціалісти під час виконання службових обов'язків не захищені законом.
Депутати зареєстрували відповідний законопроєкт № 10221, який передбачає, що за такі злочини каратимуть позбавленням волі на строк від 5 до 12 років.
Про це повідомив голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.
Автори законопроєкту пропонують доповнити статті Кримінального кодексу новими статтями – 3501 та 3502. Вони розширюють перелік професій, дії щодо представників яких каратимуть посилено. Йдеться про медичних працівників, працівників системи "екстренки", аптечних закладів, фахівців з реабілітації та рятувальників.
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Документ також передбачає, що:
- погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна каратиметься виправними роботами на строк до 2 років, або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на той самий строк;
- умисне заподіяння побоїв, легких, середньої тяжкості або тяжкого тілесного ушкодження каратиметься обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк чи позбавленням волі на строк від 5 до 12 років;
- вбивство або замах на вбивство каратиметься позбавленням волі на строк від 9 до 15 років або довічним позбавленням волі;
- захоплення або тримання як заручника каратиметься позбавленням волі на строк від 8 до 15 років.
Посилення відповідальності зрівняє медиків із правоохоронцями та військовими і може зменшити кількість нападів на них, переконаний Радуцький. За його словами, наразі якщо справа про напад на фельдшера швидкої і доходить до суду, то здебільшого такі дії трактують як хуліганство.
"Такий законопроєкт став нагальною потребою. За останній місяць відбулося декілька резонансних нападів на медиків. У Черкасах відвідувачі караоке-клубу погрожували працівникам "екстренки", які надавали допомогу чоловіку з черепно-мозковою травмою. В Одесі невідомі напали з ножем на фельдшера швидкої. У Харкові п’яний чоловік побив працівника швидкої та поліцейську", – перелічив випадки депутат.
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Ірина Батюк, УП. Життя