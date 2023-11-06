У Львові чоловік скоїв замах на вбивство через зауваження колеги про російську мову

У Львові судили 33-річного чоловіка, який намагався вбити колегу через зауваження про російську мову.

Йому присудили 7 років позбавлення волі, йдеться в Єдиному реєстрі судових рішень.

Випадок трапився 14 липня 2022 року в одній з квартир у Львові. 33-річний уродженець Лисичанська разом з колегою робив у ній ремонт.

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У суді потерпілий розповів, що того дня його напарник захворів і бригадир дав йому нового напарника. До обіду вони працювали та не конфліктували, однак на обіді чоловіки вживали алкоголь і між ними виник конфлікт через мову.

У матеріалі справи йдеться, що львів'янин обурювався через те, що переселенець говорить російською та не пішов воювати.



"Після випитого спиртного потерпілий почав обурюватись, що переселенець розмовляє російською мовою й не воює за свою землю, а втік від війни. Це його дуже схвилювало на фоні тих подій, які вони пережили із вимушеним переселенням з початку війни.

Своєю розмовою проти нього, як російськомовного, львів'янин його спровокував до агресивних дій. Тому, після обіду, коли напарник вже приступив до роботи і присів біля інструментів, чоловік з Лисичанська в емоціях схопив ніж і кілька разів вдарив його в область шиї і грудної клітки збоку", – йдеться у вироку суду.

Ніж від ударів зламався, тож кривдник почав гамселити молотком по обличчю, тулубу та кінцівках львів'янина.

У суді переселенець підтвердив, що напав з ножем на колегу, але молотком потерпілого ніби то не бив..

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Потім кривдник забрав свої речі, зачинив потерпілого у квартирі та лишив ключ у дверях, щоб їх неможливо було відкрити зсередини.

Від ударів потерпілий втратив свідомість, коли прийшов до тями, то нападника уже не було у квартирі.

Чоловік знайшов свій телефон та подзвонив виконробу та розповів, що трапилось.На місце події виїхали медики.

У матеріалах суду йдеться, що замок вхідних дверей до квартири був зачинений. Сам ключ був зламаний – частина знаходилась в серцевині замка, а інша – лежала на підлозі сходової клітки.

Тож викликали рятувальників, які деблокували двері.

Медикам вдалося врятували життя постраждалого та вчасно доставили чоловіка в реанімацію.

За словами нападника, коли він покидав квартиру, то усвідомив, що міг вбити потерпілого своїми ударами. Через це залишив місце злочину, але наміру вбивати чоловіка у нього не було. Вважає, що заподіяв потерпілому легкі тілесні ушкодження, і за це готовий понести покарання.

Суддя Галина Білінська визнала чоловіка винним у замаху на вбивство та призначила покарання у вигляді 7 років позбавлення волі. Він також має виплатити потерпілому понад 58 тис. грн моральної та матеріальної компенсації та 10 тис. грн витрат на адвоката.