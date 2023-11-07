Уряд призначив школярам стипендії імені Тараса Шевченка: кого нагородили

Кабінет міністрів погодив проєкт Указу президента України "Про призначення стипендій імені Тараса Шевченка учням загальноосвітніх навчальних закладів". Щомісяця на це витрачатимуть майже 330 тисяч гривень.
Як повідомляє Міністерство освіти і науки України, школярі отримуватимуть стипендії після того, як указ підпише президент України.
Стипендії імені Тараса Шевченка щороку призначають десятьом талановитим учням – переможцям IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури.
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|Фото: Cavan Images/Getty Images
Цьогоріч стипендіатами стали:
- Анастасія Андрійчук, учениця 9 класу Ліцею № 24 м. Житомира;
- Мирослава Базалицька, учениця 11 класу Ліцею імені Миколи Сабата Івано-Франківської міської ради;
- Аріна Барашкова, учениця 8 класу Черкаського гуманітарно-правового ліцею Черкаської міської ради Черкаської області;
- Юлія Кравців, учениця 10 класу Брошнів-Осадського ліцею Брошнів-Осадської селищної ради Калуського району Івано-Франківської області;
- Оксана Лабʼяк, учениця 11 класу Чернівецького ліцею № 9 Чернівецької міської ради;
- Дар’я Нечепаєва, учениця 9 класу Миргородського ліцею імені Т. Г. Шевченка Миргородської міської ради Полтавської області;
- Юлія Онофрійчук, учениця 11 класу Навчально-виховного об’єднання № 5 міста Хмельницького імені Сергія Єфремова;
- Софія Самборська, учениця 11 класу Кременчуцького ліцею № 4 "Кремінь" Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;
- Софія Тупчій, учениця 10 класу Уманського ліцею № 3 Уманської міської ради Черкаської області;
- Ярина Шупенюк, учениця 8 класу Ліцею імені Миколи Сабата Івано-Франківської міської ради.
Ці учні щомісяця отримуватимуть стипендії від МОН. Загальна сума виплат складає 326 400 гривень.
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Ірина Батюк, УП. Життя