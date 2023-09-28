Українцям нададуть 600 стипендій для навчання на IT-курсах: хто може долучитися

Освітня платформа Prometheus надасть 600 стипендій внутрішньо переміщеним особам для проходження IT-курсів.

Стипендії охоплюють навчання з найзатребуваніших IT-професій: Java, Frontend, QA Manual, QA Auto, DevOps та UX/UI.

"В умовах війни, економічної кризи та популяризації віддаленої роботи ми бачимо постійне зростання попиту на навчання IT-спеціальностям. Щоб підтримати мешканців прифронтових та звільнених територій України, ми об’єднали зусилля з найдосвідченішими експертами й найбільшими IT-компаніями та створили доступні інтерактивні онлайн-програми, мета яких – допомогти всім охочим пройти шлях від знайомства з галуззю до отримання першої роботи в IT", - зазначають організатори.

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На Prometheus доступні 6 стипендіальних програм, на які вже відкрита реєстрація. Вона триватиме до 7 жовтня включно.

Організатори зазначають, що ці курси розроблені спільно з роботодавцями, тому знання будуть максимально прикладними до майбутньої роботи.

Кожен слухач додатково матиме змогу пройти курс англійської для початківців в ІТ та настанови, як знайти свою першу роботу у цій галузі.

Хто може отримати стипендію

На безкоштовне навчання можуть претендувати мешканці та внутрішньо переміщені особи, які на момент подачі заявки мешкають в Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.

А також:

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ветерани та ветеранки та члени їхніх сімей (батьки, дружина/чоловік, діти);

українці та українки, що втратили роботу внаслідок війни;

українці та українки, у яких постраждали домівки чи житло внаслідок російської військової агресії;

внутрішньо переміщені особи;

інші вразливі категорії населення.

Ті, хто постраждали від війни, однак не входять до вказаних категорій, але проживають на прифронтових територіях, теж можуть подати заявку. Їх зарахують за умови наявності вільних місць.

Перед вступом також треба буде описати свою мотивацію до навчання та докласти максимум зусиль для проходження курсу.

Які курси можна пройти

🔸Курс Java Beginner

Навчання охоплює одну, але найбільш популярну мову програмування Java. За 17 тижнів можна отримати знання, які дозволять працювати у цифровій сфері.

🔸Frontend. Базовий курс від Ciklum

На цьому курсі за 16 тижнів можна навчитися верстати, створювати та наповнювати сайти й вебдодатки.

🔸Курс "Тестувальник QA Manual"

Цей курс для тих, хто хоче отримати базові знання з тестування програмного забезпечення та пройти свою першу технічну співбесіду.

🔸Курс "Тестувальник QA Auto"

На цьому курсі студенти опановують Python – мову програмування для новачків. Навчання триває 11 тижнів.

🔸Курс "DevOps та Kubernetes. Практичний інтенсив"

Знання на курсі допоможуть стати інженером DevOps. Навчання триватиме 10 тижнів.

🔸Курс UX/UI Design Basic

Підійде тим, хто хоче створювати графічні продукти. Навчання триває 15 тижнів.

Курси створені спільно з відомими IT-компаніями: GlobalLogic, Ciklum, Intellias, EPAM. Програма реалізується за підтримки проєкту Агентства США з міжнародного розвитку USAID "Зміцнення громадської довіри (UCBI)".

Нагадаємо, в Українському католицькому університеті започаткували стипендію імені полеглого військового "Да Вінчі".