У Туреччині чоловік під власним будинком знайшов підземне місто віком 2 000 років. ФОТО

У Туреччині в місті Кайсер місцевий житель знайшов під власним будинком стародавнє підземне місто.

Воно має кілька рівнів, зʼєднаних тунелями, повідомляє Haber Turk.

57-річний Мустафа Халіджіоглу живе на вулиці, де розташоване одне з туристичних місць Кайсеру – будинок архітектора османського періоду Мімара Сінана.

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Раніше підземне місто, довжиною близько 200 м, використовували як житлове приміщення, потім – як сарай, у результаті чого в ньому накопичилося чимало сміття.

Фото: Haber Turk

Згодом над містом побудували будинки.

"Ми винесли увесь бруд й виявили справжнє місто на три, а подекуди чотири поверхи. Варто повністю його розкопати", – сказав Мустафа Халіджіоглу.

Зазначається, що чоловік виявив підземелля 5 років тому.

Фото: Haber Turk

"Ми не знали, що під будинком є підземне місто. Ми використовували ці місця як комори та сінники, було моторошно ходити тут без світла.

За 5 років ми очистили місто від бруду. Зараз наша головна мета – зберегти й передати це місце майбутнім поколінням", – додав Халіджіоглу.

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Фото: Haber Turk

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