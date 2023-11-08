Вовну "найсамотнішої" британської вівці продадуть на благодійному аукціоні

Вовну з врятованої "найсамотнішої" вівці Великої Британії, яка 2 роки прожила сама біля недоступної скелі, продадуть на аукціоні, а також виготовлять з неї сувеніри. Кошти спрямують на благодійність.

Трирічна вівця Фіона нині живе на фермі "Далскоун Фан", поблизу Дамфріса, після того, як два роки провела у Шотландському нагір'ї, пише The Telegraph.

Маючи безперешкодний доступ до трав'янистих полів, Фіона набрала чимало кілограмів, її шерсть стала дуже важкою.

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Вівцю вже постригли, і Бен Бест, який керує фермою, повідомив, що частину вовни продадуть на аукціоні, а виручені кошти передадуть Шотландському товариству захисту тварин (SSPCA) та RSABI – організації, яка надає емоційну та фінансову підтримку людям, що працюють у шотландській сільськогосподарській галузі.

Фіона з двома своїми рятівниками, Кеммі Вілсоном та Еллі Вільямсоном. Фото: М айкл МакГурк

Бест додав, що з вовни також виготовлять сувеніри.

"Я не впевнений, якими вони будуть, оскільки шерсть насправді не найкращої якості", – сказав він.

Ірина Бура, УП. Життя