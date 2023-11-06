У Шотландії врятували "найсамотнішу вівцю", яка 2 роки жила біля недоступної скелі. ФОТО

У Шотландії врятували "найсамотнішу" вівцю Великої Британії, яка 2 роки прожила сама біля недоступної скелі.

Овечка на імʼя Фіона опинилась біля підніжжя скель у затоці Кромарті-Ферт щонайменше з 2021 року, повідомляє The Guardian і The Telegraph.

Організація, що займається захистом тварин, вважала спроби її порятунку "неймовірно складними". Однак група з пʼятьох рятувальників змогла підняти її на крутий схил.

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Вівця дуже заросла шерстю, але рятувальники кажуть, що вона здорова.

"З нею все гаразд. Найсамотніша вівця Британії більше не самотня… Порятунок був епічним", – сказав Кеммі Вілсон, який організував рятувальну місію.

У Шотландії врятували "найсамотнішу вівцю" після 2 років її життя біля віддаленої скелі

Кеммі Вілсон, стригаль овець з графства Ейршир і ведучий програми BBC Landward, вирішив врятувати Фіону після того, як побачив у ЗМІ інформацію про її долю.

"Ми приїхали сюди з важким обладнанням і витягли цю вівцю на неймовірно крутий схил. Вона в неймовірному стані, на 4,5 бали. Вона надмірно вгодована – підняти її на цей схил було нелегкою справою.

Вона їде в дуже особливе місце, яке багато хто з вас дуже добре знає, де ви зможете бачити її практично щодня", – написав Вілсон у Facebook.

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Зараз Фіону вже підстригли, а її подальша доля вирішується. Активісти планують передати вівцю до фермерського парку, пише ВВС.

Фіону вже підстригли. Скріншот: ВВС

Нагадаємо, самотню вівцю Фіону вперше помітили у 2021 році у шотландській затоці Кромарті-Ферт.

Каякерка Джилліан Тернер бачила тварину два роки тому, коли веслувала вздовж узбережжя Сазерленду зі своїм клубом.

Вона подумала, що вівця сама повернеться додому. Але за два роки вона знову помітила тварину на тому ж місці та була нажахана.

"Ми чесно думали, що вона може повернутися додому в той перший рік. Бідолашна вівця була сама по собі щонайменше два роки. Для отарної тварини це – тортури, і вона, здавалося, відчайдушно намагалася піти на контакт з нами у ті два рази, коли ми пропливали повз неї", – казала жінка.

Овечка Фіона більше не самотня. Фото: Cammy Wilson/Facebook

Веслувальниця зв'язалася з гірською рятувальною командою, а також SSPCA (Шотландське товариство із запобігання жорстокому поводженню з тваринами), але рятувальники не могли дістатись тварини та запевняли, що тварині не загрожує небезпека.

SSPCA отримала багато пропозицій від людей, які хотіли пожертвувати кошти на підтримку порятунку вівці, а деякі люди пропонували прихистити її у себе.

Петиція із закликом врятувати вівцю зібрала понад 52 тисяч підписів, перш ніж у 2023 році "найсамотніша вівця" нарешті дочекалась порятунку активістами.