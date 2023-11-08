Гендиректора чернівецького перинатального центру вкотре відсторонили від посади

Генерального директора перинатального центру у Чернівцях Дмитра Манчуленка відсторонили від виконання обов'язків. Він уже кілька разів через суд поновлювався на посаді.

Розпорядження про відсторонення Манчуленка від посади підписав голова облради Олексій Бойко.

"Людина, на яку склали 6 протоколів про корупцію та чия справа про надання хабаря посадовим особам облради перебуває на розгляді у Вищому антикорупційному суді й проти якої відкрите кримінальне провадження за ознаками підробки документів, не може керувати комунальними закладами", – повідомив Бойко.

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Як пише "Суспільне", 1 листопада Шевченківський районний суд Чернівців поновив Дмитра Манчуленка на посаді гендиректора перинатального центру. Згідно з рішенням суду, Чернівецький обласний перинатальний центр має виплатити йому більш як 200 тисяч гривень за вимушені прогули.

Фото: Чернівецький обласний перинатальний центр

У травні 2023 року за рішенням облради Дмитра Манчуленка звільнили з посади гендиректора обласного перинатального центру. Причиною такого рішення, зокрема стало порушення антикорупційного законодавства: його звинувачують у конфлікті інтересів через підписання трьох указів про підвищення окладу своєму синові на 40% – у січні, лютому та березні 2021 року.

Манчуленко вже не вперше через суд оскаржує свої відсторонення від роботи. Його вже звільняли у 2017-му, 2019-му і 2022-му роках через неналежне виконання обов'язків, зміну статусу установи, яку він очолює, закінчення строку дії його контракту.

В усіх випадках суд задовольня позови Манчуленка щодо поновлення на посаді і зобов’язував виплатити йому компенсації за вимушені прогули. Як повідомила "Суспільному" виконувачка обов'язків гендиректора центру Любов Годнюк, Чернівецький обласний перинатальний центр за рішеннями судів уже виплатив Дмитру Манчуленку понад півтора мільйона гривень.

6 квітня 2021 року Дмитра Манчуленка затримали під час передачі 12 тисяч доларів. Пресслужба СБУ в Чернівецькій області повідомляла, що, ймовірно, він передавав ці гроші посадовцю облради, аби з ним продовжили трудовий договір. Щодо цієї справи триває розгляд у Вищому антикорупційному суді.

Ірина Батюк, "УП.Життя"

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