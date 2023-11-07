Керівника Львівського онкоцентру відсторонили після корупційного скандалу

Керівника Львівського онкоцентру Ігоря Ковальчука відсторонили від посади. Незадовго до цього його внесли у список корупціонерів.

Про це Zaxid.net повідомив керівник управління майном спільної власності Львівської облради Андрій Білоус.

Також інформацію підтвердили "УП. Життя" у пресслужбі Львівської ОВА.

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74-річний Ігор Ковальчук очолював медзаклад майже 30 років.

Ігор Ковальчук. Фото: Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр

У серпні 2023 року Сихівський районний суд Львова визнав його винним у порушенні законодавства щодо запобігання конфлікту інтересів.

Ковальчук виписав премії на суму понад 180 тисяч гривень собі та своїй донці, яка теж працює в онкоцентрі. За це йому призначили штраф у розмірі 3400 гривень.

Ковальчука відсторонили від посади після набуття чинності рішення суду, яким його визнали винним у корупції. Також НАЗК внесло посадовця в Єдиний державний реєстр корупціонерів.

Виконувачем обов’язків директора онкоцентру призначили Олега Дуду, який був заступником Ковальчука. Він очолює фракцію "Європейської солідарності" у Львівській облраді.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Чернівцях керівництво та викладачів коледжу викрили на корупції.

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