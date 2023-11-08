Через погіршення дипломатичних відносин. ​​У Китай повертаються панди, які жили в зоопарку Вашингтона

Китай "відкликав" своїх панд зі США після більш ніж 50-річного перебування цих тварин у Смітсонівському національному зоопарку у Вашингтоні. Вони були надані в рамках "пандової дипломатії" у 1972 році.

Три панди вирушили на історичну батьківщину 8 листопада, повідомляє CNN. Причиною від’їзду панд із зоопарку називають погіршення дипломатичних відносин між КНР та США.

Тварини приїхали у США після нормалізації відносин між США і КНР, що сталося завдяки візиту президента Річарда Ніксона в Китайі. Цей інструмент дипломатії Китай застосовував для налагодження відносин з іноземними державами.

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Пекін, який має монополію на панд, не продає цих тварин, а віддає в оренду за окрему плату. Обов’язковою умовою є те, що після досягнення чотирирічного віку всі панди, які народилися в інших державах, повинні повернутися в Китай для участі у програмі розмноження.

Великі панди Мей Сян (ліворуч) і Тіан Тіан у національному зоопарку у Вашингтоні. Фото: Ann Batdorf/Smithsonian's National Zoo/Getty Images

Наразі країна не має наміру продовжувати договори оренди із зоопарками у Сполучених Штатах. Працівники Смітсонівського національного зоопарку у Вашингтоні заявляють про "перерву" в їхній 50-річній програмі з розведення панд.

У 2020 році трьох гігантських панд зі Смітсонівського національного зоопарку (22-річну самку Мей Сян, 23-річного самця Тіана Тіана і їхнє кількамісячне дитинча Сяо Ци Цзі) все ж вдалося залишити у Вашингтоні, повідомляв The Guardian.

Тоді керівництво зоопарку змогло продовжити угоду з Інститутом біології збереження і Китайською асоціацією дикої природи і охорони природи, попри складні відносини країн і торговельну війну між Пекіном та США.

Ірина Батюк, "УП.Життя"