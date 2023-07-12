У Південній Кореї панда вперше народила дитинчат-близнюків. ВІДЕО

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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12 липня 2023

У Південній Кореї гігантська панда вперше народила двох дитинчат-близнюків.

Поповнення у сімействі панд прибуло 7 липня у тематичному парку Everland Resort (Йонін, місто Кьонгі-до) південному сході від столиці.

Батьками стали 10-річний самець Ле Бао та 9-річна самиця Ай Бао, повідомляють працівники Everland Resort та CNN Travel.

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На відео з соцмереж зоопарку видно, як мама-панда народжує, а потім піклується про крихітних малят, розміром з долоню.

 На відео видно, як мама-панда народжує близнюків (ні, вона їх не їсть)

Перше дитинча з’явилося на світ з вагою 180 грамів, а за годину народилося друге – з вагою 140 грамів.

Три роки тому у "подружжя" панд уже народився первісток – дівчинка Фу Бао.

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Гігантські панди рідко народжують близнюків або двійнят – у дикій природі така ймовірність становить менше 50%. 

Крім того, дитинчата борються за виживання, оскільки матері часто можуть піклуватися лише про одного з дитинчат.

Однак цього року щасливими батьками двійні стала пара панд з Південної Кореї – вперше у країні.

"Я дуже радий, що вперше в Кореї народилися панди-близнюки. Я продовжуватиму дбайливо піклуватися про них, щоб вони могли стати сім'єю, яка даруватиме людям надію та радість", – сказав доглядач панд Канг Чеол-вон.

Батьками стали 10-річний самець Ле Бао та 9-річна самиця Ай Бао

Раніше дитинчат-близнюків народила гігантська панда у французькому зоопарку.

Нагадаємо, гігантські панди це ссавці родини ведмедевих, що у дикій природі проживають лише в Китаї. 

Зазвичай ці тварини мають чорно-біле забарвлення, але нещодавно у Національному природному заповіднику Волонг помітили рідкісну панду-альбіноса, яка вважається єдиною у своєму роді.

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