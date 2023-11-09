Пінгвіни біля станції "Академік Вернадський" знесли перші яйця. ФОТО

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9 листопада 2023

Субантарктичні пінгвіни на острові, де розташована дослідницька станція "Академік Вернадський", знесли перші у цьому сезоні яйця – 11 штук. Українські полярники кажуть: це тільки початок.

Національний антарктичний науковий центр повідомляє, що зараз поруч зі станцією мешкає 5,5 тисячі пінгвінів і є декілька сотень гнізд. Пара птахів здебільшого має два яйця, рідше три. За розміром вони нагадують гусячі.

"Колонія субантарктичних пінгвінів на нашому острові Галіндез наразі входить у трійку найбільших у цьому районі (Аргентинських островів-півострова Київ).

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За останні 5 років її чисельність зросла у понад два рази. А цьогоріч наш острів став першим, де наприкінці вересня субантарктичні пінгвіни почали будувати гнізда та займати минулорічні, що відтанули від снігу. Тому й не дивно, що перше яйце з'явилося саме в нас, першого листопада", – зазначив біолог 28-ї Української антарктичної експедиції Вадим Ткаченко. 

 Фото:Вадим Ткаченко

За словами біолога, наразі складно прогнозувати успішність гніздування цього сезону, адже на цей процес впливає багато факторів. Зокрема:

  • доступ дорослих пінгвінів до моря та можливість вчасно живитися крилем;
  • кількість снігу, який може ускладнити пінгвінам висиджування яєць; 
  • хижаки, які полюють за яйцями пінгвінів, насамперед поморники (вони теж повертаються у цей район антарктичною весною, перших таких птахів біологи вже зареєстрували за 20 кілометрів від станції).
 Субантарктичні пінгвіни висиджують яйця

В Українській антарктичній експедиції прогнозують, що перші пінгвінята з'являться біля станції вже на початку грудня. 

"А потім їх тут будуть сотні", – кажуть науковці.

Ірина Батюк, "УП.Життя"

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