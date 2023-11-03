Українські полярники показали, як морські леопарди "ніжаться" на кризі. ФОТО

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3 листопада 2023

Полярники з дослідницької станції "Академік Вернадський" оприлюднили неймовірні фото морських леопардів, які "ніжаться" на кризі.

Світлини зроблені в районі "Вернадського" в різний час за вже понад півторарічну роботу біолога 27-ї та 28-ї УАЕ Сергія Глотова в Антарктиці.

Полярники зазначають, що фото від Глотова оприлюднені у продовження їхнього допису про самиць морських леопардів – одних  із головних хижачок Антарктики, які полюють на пінгвінів та тюленів, а здебільшого на їхніх дитинчат.

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 Усі фото: Сергій Глотов/Національний антарктичний науковий центр

 Світлини цих плямистих хижаків були зроблені в районі "Вернадського" в різний час 

 Морські леопарди – одні з головних хижаків Антарктиди

 Ці на перший погляд "невинні" тваринки полюють на пінгвінів та тюленів!

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 Але подивіться на їхні чудові личка!

 А ви хотіли б так поніжитись на крижині?

Нагадаємо, раніше полярники показали, як морський леопард полює на пінгвіна.

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Ірина Бура, УП. Життя


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