Українські полярники показали, як морські леопарди "ніжаться" на кризі. ФОТО

Полярники з дослідницької станції "Академік Вернадський" оприлюднили неймовірні фото морських леопардів, які "ніжаться" на кризі.
Світлини зроблені в районі "Вернадського" в різний час за вже понад півторарічну роботу біолога 27-ї та 28-ї УАЕ Сергія Глотова в Антарктиці.
Полярники зазначають, що фото від Глотова оприлюднені у продовження їхнього допису про самиць морських леопардів – одних із головних хижачок Антарктики, які полюють на пінгвінів та тюленів, а здебільшого на їхніх дитинчат.
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|Усі фото: Сергій Глотов/Національний антарктичний науковий центр
|Світлини цих плямистих хижаків були зроблені в районі "Вернадського" в різний час
|Морські леопарди – одні з головних хижаків Антарктиди
|Ці на перший погляд "невинні" тваринки полюють на пінгвінів та тюленів!
|Але подивіться на їхні чудові личка!
|А ви хотіли б так поніжитись на крижині?
Нагадаємо, раніше полярники показали, як морський леопард полює на пінгвіна.
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Ірина Бура, УП. Життя