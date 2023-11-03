Українські полярники показали, як морські леопарди "ніжаться" на кризі. ФОТО

Полярники з дослідницької станції "Академік Вернадський" оприлюднили неймовірні фото морських леопардів, які "ніжаться" на кризі.

Світлини зроблені в районі "Вернадського" в різний час за вже понад півторарічну роботу біолога 27-ї та 28-ї УАЕ Сергія Глотова в Антарктиці.

Полярники зазначають, що фото від Глотова оприлюднені у продовження їхнього допису про самиць морських леопардів – одних із головних хижачок Антарктики, які полюють на пінгвінів та тюленів, а здебільшого на їхніх дитинчат.

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Усі фото: Сергій Глотов/Національний антарктичний науковий центр

Світлини цих плямистих хижаків були зроблені в районі "Вернадського" в різний час

Морські леопарди – одні з головних хижаків Антарктиди

Ці на перший погляд "невинні" тваринки полюють на пінгвінів та тюленів!

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Але подивіться на їхні чудові личка!

А ви хотіли б так поніжитись на крижині?

Нагадаємо, раніше полярники показали, як морський леопард полює на пінгвіна.

Ірина Бура, УП. Життя