Українські полярники показали, як морські леопарди "ніжаться" на кризі. ФОТО

5244
3 листопада 2023

Полярники з дослідницької станції "Академік Вернадський" оприлюднили неймовірні фото морських леопардів, які "ніжаться" на кризі.

Світлини зроблені в районі "Вернадського" в різний час за вже понад півторарічну роботу біолога 27-ї та 28-ї УАЕ Сергія Глотова в Антарктиці.

Полярники зазначають, що фото від Глотова оприлюднені у продовження їхнього допису про самиць морських леопардів – одних  із головних хижачок Антарктики, які полюють на пінгвінів та тюленів, а здебільшого на їхніх дитинчат.

Реклама:

Читайте також: Крижаний континент і пінгвіни, яких не можна обіймати. Що ви знаєте про Антарктику? ТЕСТ

 Усі фото: Сергій Глотов/Національний антарктичний науковий центр

 Світлини цих плямистих хижаків були зроблені в районі "Вернадського" в різний час 

 Морські леопарди – одні з головних хижаків Антарктиди

 Ці на перший погляд "невинні" тваринки полюють на пінгвінів та тюленів!

Реклама:
 Але подивіться на їхні чудові личка!

 А ви хотіли б так поніжитись на крижині?

Нагадаємо, раніше полярники показали, як морський леопард полює на пінгвіна.

Читайте також: "Українські полярники показали,  як морський леопард полює на пінгвіна"

Ірина Бура, УП. Життя


Реклама:


Реклама:
 10699
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 4831
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3543
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат