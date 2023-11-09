МОН пропонує запровадити у школах Німеччини факультативи з української мови

Міністерство освіти і науки запропонувало німецьким партнерам створити у своїх закладах освіти факультативи з української мови.

8 листопада міністр освіти і науки України Оксен Лісовий разом із федеральною міністеркою освіти та досліджень Німеччини Беттіною Штарк-Ватцінгер підписали Декларацію "Про наміри щодо співробітництва у сфері науки, технологій та інновацій" і обговорили деталі співпраці, повідомляє МОН.

Лісовий запропонував німецьким партнерам створити у своїх закладах освіти факультативи з української мови, аби діти з України, які вимушено переїхали за кордон через повномасштабне вторгнення Росії, мали змогу додатково вивчати рідну мову.

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Оксен Лісовий. Фото: МОН/Telegram

У МОН вважають, що таке рішення підтримає школярів і школярок, а також дасть їм змогу зберегти національну ідентичність.

"Ця домовленість також є фундаментом для укладання нової угоди у сфері науки, технологій та інновацій між Україною та Німеччиною вже наступного року", – зазначили у МОН.

Ірина Бура, "УП. Життя"

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