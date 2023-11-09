У Києві дерусифікували назви 28 закладів освіти та культури

Київська міська рада дерусифікувала назви 14 закладів освіти та 12 закладів культури. Рішення ухвалили більшістю голосів на пленарному засіданні 9 листопада.

Про це повідомляють на сайті Київради.

"Назви міських об’єктів столиці, навчальних закладів та закладів культури не мають носити імен російських та радянських діячів, а також не можуть увіковічувати історичні події країни-агресора та її колонізаційного минулого", – пояснив заступник міського голови, секретар Київради Володимир Бондаренко.

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Пленарне засідання у Київраді. Фото: Офіційний портал Києва

Серед дерусифікованих опинилися 12 бібліотек:

ім. В. Котика стала "На Межигірській";

ім. Ф. Достоєвського – ім. Г. Сковороди;

ім. М. Лермонтова – ім. І. Шамо;

ім. О. Новікова-Прибоя – ім. М. Слабошпицького.

ім. М. Некрасова – Голосіївська;

"Бібліотека "Чапаєвка" сімейного читання" – "Бібліотека сімейного читання";

ім. С. Айні – ім. А. Дімарова;

ім. О. Грибоєдова – "Бібліотека на Вишгородській";

ім. К. Чуковського – ім. Г. Чубач;

"Дружби народів" – "Етнобібліотека";

Міська спеціалізована молодіжна бібліотека "Молода гвардія" – Міська спеціалізована молодіжна бібліотека.

Дерусифікація назв шкіл:

Київська дитяча музшкола № 14 ім. Д. Кабалевського стала ім. Ю. Щуровського;

Спеціалізована школа №2 ім. Д. Карбишева – Ліцей № 2 ім. Героя України В. Єрка;

імена М. Кирпоноса, З. Слюсаренка, В. Молчанова, О. Пушкіна, Ю. Гагаріна, І. Кудрі, А. Макаренка, О. Бойченка, К. Гапоненка, М. Громова, І. Хитриченка, В. Кудряшова, С. Ковпака прибрали із назв шкіл.

Нагадаємо, раніше ми писали, чому варто дерусифікувати Національну музичну академію України імені П. І. Чайковського.