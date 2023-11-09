Пушкіну і Щорсу приготуватись: у Києві демонтують радянські пам’ятники

З липня 2023 року в Києві демонтували понад 60 пам’ятників, пов’язаних з історією і культурою Росії та СРСР. Про це повідомили в пресслужбі Київсьої міської адміністрації.

Надалі планують знести ще 56 об’єктів, перелік яких вже узгодила міжвідомча робоча група. На черзі ті пам’ятники, які досі входять до списку пам’яток національного значення.

"Пам’ятникам і меморіальним дошкам, що уособлюють радянське та імперське минуле, немає місця на території столиці... Проводимо масштабну роботу, щоб остаточно усунути з публічного простору всі ті об’єкти, що возвеличують країну-агресора... На черзі вилучення ще шести об’єктів, серед яких – пам’ятки, що мають охоронний статус національного значення, зокрема це пам’ятники Пушкіну, Щорсу, екіпажу бронепоїзда "Таращанець" тощо. Ці назви зараз на слуху в усіх, однак без зняття Урядом із них охоронного статусу ми не можемо їх демонтувати", – розповіла заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

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Демонтоване погруддя Пушкіна у Києві. Фото: Суспільне

Також Старостенко додала, що разом з експертами вони вже звернулися до Мінкульту з проханням пришвидшити процес вилучення цих пам’ятних знаків із Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини.

Дерусифікація пам’яток столиці

У липні Київська міськрада прийняла положення "Про затвердження переліку об’єктів, що підлягають усуненню з публічного простору міста Києва". Переважну більшість пам’ятників з цього списку вдалося демонтувати.

Комунальники знімають радянську зірку з монументу на Галицькій площі. Фото: Анна Сергієць/Суспільне

Це рішення пов’язане із законом про заборону пропаганди російської імперської політики, який Президент підписав у квітні 2023 року. Згідно з ним заборонено виготовляти, поширювати та публічно використовувати радянську та російську символіку.

Проте деякі пам’ятники з певних причин досі лишаються у місті. Нещодавно активісти благодійного фонду "Солом’янські котики" закрили один з пам’ятників Пушкіну різнокольоровою "демаскувальною" сіткою.

"Демаскований" Пушкін. Фото: "Солом'янські котики"

Пам’ятник Олександру Пушкіну розташований у парку Івана Багряного у Шевченківському районі Києва, який до липня 2023 року також носив ім’я російського поета. Тоді члени організації спробували привернути увагу до пам’ятки, щоб продемонструвати, що дерусифікація має просуватися активніше.

Також два радянських постаменти цього року були позбавлені охоронного статусу. Один з них – обеліск міста-героя Києва на Галицькій площі. Радянську зірку на 40-метровому обеліску знесли нещодавно, 4 листопада.

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