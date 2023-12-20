NASA показало яскраве скупчення зірок, схоже на різдвяну ялинку. ФОТО

Бура Ірина журналістка УП.Життя
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20 грудня 2023

NASA показало скупчення зірок, яке за формою та кольором нагадує різдвяну ялинку. Його формують молоді зірки віком від одного до п'яти мільйонів років.

Зоряне скупчення має офіційну назву NGC 2264, воно розташоване в Чумацькому Шляху за 2,5 тисячі світлових років від Землі, пише NASA.

"Різдвяну ялинку" вдалося побачити через телескопи Chandra та WIYN.

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Білі й сині вогники – це молоді зірки, які випромінюють X-промені, а зелені – забарвлений газ у туманності, який на вигляд подібний до "соснових голок" дерева.

 ФОТО: NASA

Інфрачервоне світло випромінюють зорі на передньому та задньому планах як блискучі білі цятки на тлі чорноти космосу. Такі варіації кольорів є наслідком кількох процесів, зокрема активністю, спричиненою магнітними полями. 

Причиною також можуть бути спалахи, подібні до тих, які трапляються на Сонці, але набагато потужніші. Також варіації можуть спричиняти сяючі точки та темні ділянки на поверхні зірок, які з'являються і зникають у полі зору під час їхнього обертання. 

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