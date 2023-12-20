Китаєць під час польоту вкрав у пасажирів 23 тисячі доларів: його затримала поліція

Громадянина Китаю звинувачують у крадіжці близько 23 тисяч доларів під час польоту з В’єтнаму до Сингапуру.

Як повідомляє CNN, інцидент трапився 16 грудня на борту бюджетної авіакомпанії Scoot, яка входить до складу Сінгапурських авіаліній.

Згідно з обвинувальним актом, 52-річний Чжан Сюцян нібито обікрав трьох пасажирів:

Реклама:

у першого з рюкзака витягнув 3 мільйони в'єтнамських донгів (123 долари США);

з сумки другого вкрав 510 мільйонів в'єтнамських донгів (20 950 доларів США) і 50 сінгапурських доларів (38 доларів США);

з конверта, що лежав у сумці третього, забрав 1000 доларів США і 930 сінгапурських доларів (700 доларів США).

Китаєць під час польоту обікрав трьох пасажирів: його затримала поліція. Фото: FrameAngel/Depositphotos

"Один з пасажирів попередив екіпаж про можливу крадіжку, яка трапилася в салоні літака. Екіпаж викликав поліцію аеропорту. Правоохоронці окремо вивели з літака пасажирів, щодо яких здійснюватимуть розслідування, а висадка решти людей відбулася у звичайному режимі", – розповів представник авіакомпанії.

Підозрюваного відправили під варту для проведення подальшого розслідування. Якщо його визнають винним у крадіжці, йому може загрожувати до трьох років ув'язнення, штраф або й обидві санкції.

Це не перший подібний випадок. У жовтні 2023 року поліція Гонконгу викрила злочинний синдикат, який викрадав кредитні картки пасажирів.

Нагадаємо, у США екстрено посадили літак через коня, який забіг до салону.

Реклама: