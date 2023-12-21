Розкішний дім і подорожі: NYT підрахувало статки сім'ї Маккалістерів із фільму "Сам удома"

"Сам удома" – різдвяна комедія 1990 року про Кевіна Маккалістера, який залишається сам у власному домі на Різдво і хитрими способами перемагає грабіжників.

Багатьох фанатів цікавить, наскільки заможними були батьки Кевіна і ким працювали, якщо у них таке розкішне житло?

Американське видання The New York Times приблизно підрахувало статки родини Маккалістерів.

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На початку фільму один із грабіжників Гаррі сказав своєму товаришеві Марву, що будинок родини Маккалістерів – їхня головна ціль, оскільки там може бути багато ювелірних виробів та "цінних паперів".

Економісти вважають, що ключ до розуміння статків Маккалістерів – це їхній будинок.

Фото: Home Alone 1/Twentieth Century Fox/IMDB

Будинок, який зʼявився у стрічці, дійсно існує за адресою Лінкольн-авеню, 671, у передмісті Чикаго Віннетка. Це один із найдорожчих районів США.

За словами економістів Федерального резервного банку Чикаго, у 1990 році цей будинок був доступний лише 1% американських родин.

Їхній річний дохід мав становити $305 тисяч (у 2022 році це було б приблизно $665 тисяч або 25 млн грн).

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За оцінкою порталу Zillow, будинок Маккалістерів у 2022 році коштував би майже $2,4 мільйона, і його могла б собі дозволити родина з доходом $730 тисяч на рік.

Будинок Маккалістерів справді існує і коштує понад 2 мільйони доларів

Окрім будинку, сім'я має інші атрибути достатку: вони носять гарний одяг і наймають кілька фургонів, щоб відвезти всю родину в аеропорт.

Водночас Маккалістери не захмарно багаті, що також видно у фільмі "Сам удома 2", коли мама Кевіна намагається підкупити літню пару, щоб вони відмовилися від своїх квитків з Парижа.

Жінка пропонує їм коштовності та готівку, але натякає, що її годинник від Rolex – підробка.

Ким працюють батьки Кевіна?

У мережі є припущення, що Кейт Маккалістер (мама Кевіна) – модельєрка, оскільки в будинку є багато манекенів, яких Кевін використав, щоб злодії подумали, що він вдома не сам.

Американський письменник Тодд Штрассер, який написав книги по фільму "Сам удома", дійсно зробив маму Кевіна модельєром, а тата – бізнесменом, бо це був найпростіший варіант.

Але йому ніколи не спадало на думку детально пояснювати, звідки у Маккалістерів гроші, розповів письменник журналістам. Він думав, що вони були "вищим середнім класом", але не "супербагаті".

Насолоджуйтеся фільмом, каже декораторка Єва Коулі!

У New York Times також згадують різдвяну поїздку Маккалістерів до Парижа. Переліт 15 осіб до Парижа на Різдво коштує дорого, особливо коли четверо дорослих летять першим класом. Але на початку фільму Кейт розповідає переодягненому бандиту, що все оплачує брат її чоловіка – дядько Роб.

У першому фільмі він є другорядним персонажем, але кілька згадок про нього свідчать, що він багатий. Він платить за квитки та має квартиру в Парижі.

Третій брат, дядько Френк, живе в Огайо і подорожує з родиною з Іллінойсу до Парижа. У фільмі показано, що він скупий – просить дружину покласти кришталеві келихи в сумочку в літаку, не хоче платити трохи більше ста доларів за піцу.

За однією з фанатських гіпотез, тато Кевіна може бути повʼязаний з мафією чи іншою злочинною діяльністю. Це б пояснило, чому саме їхній будинок став ціллю "мокрих бандитів" і чому Кевін не звертався до поліції. Але це лише фанатська "теорія змови".

Зрештою, декораторка фільму "Сам удома" Єва Коулі зазначає, що цей фільм не про гроші. Команда створила цей зворушливий комедійний фільм, аби підняти людям настрій на свята.

"Як на мене, фанати, які сперечаються про дохід батьків або вартість будинку, повинні просто насолоджуватися фільмом", – каже Єва Коулі.