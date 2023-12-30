Співала понад 126 годин: у Гані жінка претендує на новий світовий рекорд

У Гані жінка влаштувала п’ятиденний співочий марафон. Вона претендує на місце у Книзі рекордів Гіннеса, повідомляють BBC та Deutsche Welle.

33-річна підприємиця та колишня королева краси Афуа Асантеваа Адуонум співала протягом 126 годин та 52 хвилин. Згідно з правилами Книги рекордів Гіннеса, вона мала право на 5-хвилинну перерву щогодини або 20-хвилинну раз на чотири години.

Асантеваа розпочала співати 24 грудня, напередодні Різдва, в одному з парків Аккри, столиці Гани. Вона перевершила колишній рекорд співака з Індії майже на 24 години.

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Жінка виконала 125 ганських пісень у жанрах госпел, хай-лайф і хіп-лайф. Таким чином Асантеваа хотіла сприяти популяризації культури її країни.

Співочий марафон у парку Аккри. Фото: Kwame Adzaho Amenortor/Anadolu/Getty Images

Поруч з нею був ді-джей, який вмикав фонограму. Асантеваа могла робити паузи в пісні або між піснями не більше ніж на 30 секунд.

Марафон став сенсацією серед жителів столиці, тому вони почали сходитися, аби побачити це наживо. Щоб Асантеваа не відволікалася на шум, вона виступала за прозорим склом.

"Це була просто мрія, яка здійснилася всього за п'ять днів. Я навіть не пам'ятаю, як це почалося, не кажучи вже про те, як закінчилося.

Ми сподіваємося і віримо, що це стане натхненням для всіх жінок, молоді та інших людей, щоб вийти із зони комфорту і спробувати нові можливості", – сказала після свого співочого марафону Афуа Асантеваа.

Тепер Книга рекордів Гіннеса проведе ретельне дослідження запису співу, аби підтвердити новий рекорд.

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