Вчені дослідили мумію вагітної двійнею матері-підлітка, знайдену в Єгипті: виявили "обезголовлення плода". ФОТО

Вчені дослідили мумію вагітної двійнею дівчини-підлітка, яка померла під час пологів у Стародавньому Єгипті. Вони з'ясували, що голова дитини, яка народжувалася першою, застрягла в пологових шляхах. Це і призвело до загибелі обох немовлят та матері.

У ході дослідження, опублікованого в Міжнародному журналі остеоархеології, науковці повторно вивчили муміфіковані останки матері-підлітка, яка загинула під час пологів понад 1,5 тисячі років тому. Вони встановили, що їй було від 14 до 17 років, пише Аrkeonews.

Мумію матері-підлітка знайшли єгипетському місті Харга на кладовищі Ель-Багават у 1908 році. Її тіло було пересипане "великою кількістю солі" – це давньоєгипетська практика висушування померлих. Мумія датована періодом пізньої династії в давньоєгипетській історії, яка охоплює 404-343 роки до нашої ери.

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Тогочасні записи свідчать, що поміж ніг породіллі виявили плід і плаценту. Дослідники зробили висновок, що жінка померла від ускладнень при пологах.

Жінка-підліток померла від ускладнень при пологах

Через понад століття до дослідження мумії повернулася команда вчених з Університету Джорджа Вашингтона. Науковці ставили перед собою завдання точно з'ясувати, що саме могло піти не так під час пологів.

Дослідників шокувало, що в немовляти, яке лежало поміж ніг жінки, була відсутня голова. Під час детального вивчення вони дійшли висновку, що "голова дитини застрягла в тазу матері і відокремилася від тіла під час пологів".

Найбільш вірогідним поясненням цього, як кажуть вчені, є те, що дитина народжувалася ногами вперед. Це ускладнювало її проходження через пологові шляхи і могло призвести до "травматичного обезголовлення плода".

Поміж ніг породіллі дослідники виявили плід і плаценту

"Причиною смерті визначено защемлення голівки дитини в пологових шляхах унаслідок тазового передлежання плода під час пологів", – підсумовують вчені.

За допомогою комп'ютерної томографії (КТ) тіла дослідники виявили другий плід у грудній порожнині жінки. Вчені дійшли до висновку, що бальзамувальники не знали, що жінка була вагітна двійнею і не видалили другий плід перед муміфікацією.

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Коли мумія у природний спосіб розпалася, друга ненароджена дитина, ймовірно, могла переміститися з утроби матері в грудну порожнину, кажуть археологи.

Дослідники виявили другий плід у грудній порожнині жінки. Усі зображення: Міжнародний журнал остеоархеології

Це дослідження мумії матері та її дітей підтверджує, наскільки небезпечними в той час були вагітність та пологи. Історія цієї молодої матері та її ненароджених близнюків є трагічним нагадуванням про труднощі, з якими зіштовхувалися стародавні жінки під час пологів, додають автори дослідження.

Тексти тієї епохи показують, що стародавні єгиптяни вживали заходів для запобігання народженню двійні за допомогою заклинань і ритуалів, оскільки боялися ускладнень.

"Ми змусимо її зачати дітей чоловічої статі і дітей жіночої статі. Ми вбережемо її від народження Гора, від неправильних пологів і від народження близнюків", – йдеться у заклинанні, знайденому на стародавньому папірусі.