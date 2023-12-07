Астронавти з МКС знайшли помідор, який загубили в космосі вісім місяців тому

Астронавти з Міжнародної космічної станції знайшли крихітний помідор, який ще в березні випадково загубив їхній колега під час збору врожаю поза Землею.

Як пише Space.com, понад вісім місяців тому астронавти NASA ділили врожай, вирощений на МКС. Один з помідорів Френка Рубіо, запакований у спеціальний пакет, полетів і загубився.

На МКС в умовах мікрогравітації багато речей можуть легко загубитися. Якщо вони не такі важливі для місії, то їхнім пошукам не приділяють багато часу.

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"Нашого хорошого друга Френка Рубіо, який уже повернувся додому, протягом тривалого часу звинувачували в тому, що він просто з’їв свій помідор. Але тепер ми можемо виправдати його. Ми знайшли помідор", – сказав астронавт NASA Жасмін Могбелі.

Фото: NASA

Уперше про зниклий помідор Рубіо розповів у вересні 2023 року. Тоді він заявив, що кілька годин шукав помідор і впевнений, що овоч знайдуть і тоді всі зрозуміють, що він його не їв.

Карликовий помідор Red Robin діаметром 2,5 сантиметра був частиною останнього врожаю для експерименту Veg-05. Френк Рубіо доглядав за його ходом .

Нагадаємо, російська космічна вантажівка, яка поверталася з МКС, згоріла в атмосфері Землі.

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