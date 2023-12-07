Астронавти з МКС знайшли помідор, який загубили в космосі вісім місяців тому

Астронавти з Міжнародної космічної станції знайшли крихітний помідор, який ще в березні випадково загубив їхній колега під час збору врожаю поза Землею.
Як пише Space.com, понад вісім місяців тому астронавти NASA ділили врожай, вирощений на МКС. Один з помідорів Френка Рубіо, запакований у спеціальний пакет, полетів і загубився.
На МКС в умовах мікрогравітації багато речей можуть легко загубитися. Якщо вони не такі важливі для місії, то їхнім пошукам не приділяють багато часу.
"Нашого хорошого друга Френка Рубіо, який уже повернувся додому, протягом тривалого часу звинувачували в тому, що він просто з’їв свій помідор. Але тепер ми можемо виправдати його. Ми знайшли помідор", – сказав астронавт NASA Жасмін Могбелі.
|Фото: NASA
Уперше про зниклий помідор Рубіо розповів у вересні 2023 року. Тоді він заявив, що кілька годин шукав помідор і впевнений, що овоч знайдуть і тоді всі зрозуміють, що він його не їв.
Карликовий помідор Red Robin діаметром 2,5 сантиметра був частиною останнього врожаю для експерименту Veg-05. Френк Рубіо доглядав за його ходом .
Нагадаємо, російська космічна вантажівка, яка поверталася з МКС, згоріла в атмосфері Землі.
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