Астронавти з МКС знайшли помідор, який загубили в космосі вісім місяців тому

Ірина Батюк Журналістка УП. Життя
21093
7 грудня 2023

Астронавти з Міжнародної космічної станції знайшли крихітний помідор, який ще в березні випадково загубив їхній колега під час збору врожаю поза Землею.

Як пише Space.com, понад вісім місяців тому астронавти NASA ділили врожай, вирощений на МКС. Один з помідорів Френка Рубіо, запакований у спеціальний пакет, полетів і загубився.

На МКС в умовах мікрогравітації багато речей можуть легко загубитися. Якщо вони не такі важливі для місії, то їхнім пошукам не приділяють багато часу. 

Реклама:

"Нашого хорошого друга Френка Рубіо, який уже повернувся додому, протягом тривалого часу звинувачували в тому, що він просто з’їв свій помідор. Але тепер ми можемо виправдати його. Ми знайшли помідор", – сказав астронавт NASA Жасмін Могбелі.

 Фото: NASA

Уперше про зниклий помідор Рубіо розповів у вересні 2023 року. Тоді він заявив, що кілька годин шукав помідор і впевнений, що овоч знайдуть і тоді всі зрозуміють, що він його не їв. 

Карликовий помідор Red Robin діаметром 2,5 сантиметра був частиною останнього врожаю для експерименту Veg-05. Френк Рубіо доглядав за його ходом . 

Нагадаємо, російська космічна вантажівка, яка поверталася з МКС, згоріла в атмосфері Землі. 

Читайте також: SpaceX відправила на МКС вантаж для NASA: їжу та наукове обладнання. ВІДЕО


Реклама:


Реклама:
 1662
Суспільство

Втратив ногу ще у 2014-му: історія ветерана, який повів бійців на протезах у Карпати, щоб зібрати кошти на ЗСУ

Вікторія Андрєєва
 5397
КУЛЬТУРА

Реальність абсурду: Театр на Подолі поставив "Процес" Кафки. Чому його варто дивитись

Мар’яна Семенишин
 2196
КУЛЬТУРА

Усім приготувати фронтальні камери! Відзначаємо День музейного селфі

Анастасія Большакова