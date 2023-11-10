SpaceX відправила на МКС вантаж для NASA: їжу та наукове обладнання. ВІДЕО

Компанія SpaceX відправила на Міжнародну космічну станцію чергову партію корисного вантажу для астронавтів NASA.

Ракета-носій Falcon 9 стартувала з космодрому у Флориді 10 листопада о 04.28 (за київським часом), повідомляє Space.com.

Відповідно до плану, CRS-29 (29-та роботизована місія з поповнення запасів, яку SpaceX здійснює до орбітальної лабораторії для NASA – ред.) прибуде на МКС 11 листопада після обіду.

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Космічний корабель Dragon від SpaceX перевозить понад 2 950 кілограмів вантажу, зокрема їжу та наукове обладнання для проведення експериментів на борту МКС.

У NASA зазначають, що Dragon проведе близько місяця пристикованим до МКС в рамках місії CRS-29, а потім повернеться на Землю з приблизно 1 724 кілограмами вантажу на борту.

Фото: SpaceX (Ракета Falcon 9 стартує з космодрому у Флориді на Міжнародну космічну станцію)

Нагадаємо, раніше ми писали, що у листопаді NASA запустить безкоштовну стримінгову платформу.

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А з 2026 року NASA планує будувати у Кремнієвій долині космічний центр за $2 млрд.

Ірина Батюк, УП. Життя