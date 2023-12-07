На Прикарпатті цьогорічна осінь була найтеплішою за весь період спостережень – кліматологи

В Івано-Франківській області, окрім високогір’я, календарна осінь цьогоріч була найтеплішою за весь період спостережень.

Особливо теплими були вересень та жовтень, повідомляють в Івано-Франківському обласному центрі з гідрометеорології.

За даними кліматологів, осінь в регіоні була теплою, вітряною та з близькою до норми кількістю опадів.

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Середня температура повітря становили 10,5⁰С - 11,5⁰С тепла, що на 2,4⁰ С -2,8⁰ С вище норми.

Фото: Grant Faint/Getty Images

В Івано-Франківську та місті Долина у вересні та жовтні середньомісячні температури повітря перевищили максимуми з середньомісячних температур повітря в ці місяці за увесь період спостережень.

Поблизу Яремче у жовтні середньомісячна температура була рівною середньомісячному максимуму.

"У певні дні вересня та жовтня на метеостанціях області спостерігалося досягнення або перевищення абсолютних денних максимумів.

Всі осінні місяці були теплішими від норм, особливо вересень та жовтень, коли позитивне відхилення досягало 3-4⁰С", – додають метеорологи.

У метеоцентрі додають, що цьогорічна осінь на високогір'ї була однією з найбільш зволожених за увесь період спостережень.

Найбільша кількість опадів спостерігалася в листопаді, коли сума опадів перевищувала норми більше, ніж у 1,5 раза, а на високогір'ї майже у 2,5 раза.

Найменша їх було у вересні, коли спостерігався дефіцит опадів.

"Ця осінь найтепліша і за останні 10 років, і за увесь період спостережень, тобто орієнтовно з 50-х років минулого століття. Ймовірно, це підтверджує активні зміни клімату", – повідомили в метеоцентрі у коментарі "УП. Життя".

Раніше ми повідомляли, що 2023 рік, ймовірно, стане найтеплішим за останні 125 тисяч років.