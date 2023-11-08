2023 рік, ймовірно, стане найтеплішим за останні 125 тисяч років – кліматологи

Поточний рік, ймовірно, стане найтеплішим за останні 125 тисяч років.

Про це повідомили науковці Служби зміни клімату Європейського Союзу "Коперник", пише Reuters.

Цього року було встановлено низку температурних рекордів, кажуть кліматологи.

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Зокрема, температура в жовтні побила попередній температурний рекорд, встановлений у 2019 році.

Фото: Thanasis Zovoilis/Getty Images

"Рекорд було побито на 0,4°C, що є величезним відривом", – сказала заступниця директора Служби Саманта Берджесс.

Вона продовжила, назвавши жовтневу температурну аномалію "дуже екстремальною".

За підсумком температурних рекордів, 2023 рік, найімовірніше стане найтеплішим роком за всю історію спостережень, кажуть кліматологи.

Науковці зазначили, що попередній рекорд був у 2016 році, коли, як і цьогоріч, цьому сприяло кліматичне явище Ель-Ніньйо – різке підвищення температури води у східній частині Тихого океану.

"У спільноті кліматологів, зокрема з Міжурядовою групою експертів зі зміни клімату ЄС, ми доходимо висновку, що це найтепліший рік за останні 125 000 років", – додала Берджесс.

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Раніше ми повідомляли, що осіння спека встановила новий рекорд у Києві.

Нагадаємо, червень 2023 року став найспекотнішим місяцем за історію спостережень, а 4 липня 2023-го – найтепліший день на планеті.

Також протягом 30 років спостережень з космосу науковці встановили, що глобальний рівень моря зріс на 9,1 см.

За словами вчених, танення льодовиків в Антарктиді може призвести до похолодання в Європі.