Ногами по голові: на Київщині 12-річну дівчинку побили її однолітки

Бура Ірина журналістка УП.Життя
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7 грудня 2023

У селищі Рокитне на Київщині між школярками відбулася сварка, після чого дві неповнолітні побили 12-річну дівчину. 

Поки що подію кваліфіковано як хуліганство (ч.1 ст.296 ККУ), повідомляють у поліції Київської області.

Як розповіли у коментарі "Українській правді. Життя" у Нацполіції області, про інцидент правоохоронцям стало відомо, коли відео побиття їм показала школярка, не причетна до конфлікту.

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"Поки що нам відомо про 2 нападниць. Кривдниць доставили до управління поліції, їх опитали, досудове розслідування триває", – каже спеціалістка відділу комунікації ГУНП в Київській області Яна Єрмоленко.

 Фото: serezniy/Depositphotos

За її словами, потерпіла дитина наразі перебуває в медзакладі, проходить відповідне обстеження, тож правоохоронці чекають на висновок лікарів.

На відео, яке потрапило до правоохоронців, видно, як одна з учасниць конфлікту продовжує бити дівчинку ногами по голові навіть тоді, коли та лежить на землі і прикриває голову руками. Інші неповнолітні спостерігають за знущанням і знімають все на телефон.

"Винні обов'язково будуть покарані, найсуворіше покарання в цьому випадку обмеження волі на срок до 5 років. Але це вже справа слідства, вирок буде призначати суд", – уточнила Єрмоленко.

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