На Рівненщині вчитель фізкультури побив учня ногами – поліція відкрила кримінальне провадження

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом побиття учня вчителем фізкультури у Прислуцькому ліцеї села Хотин Рівненської області.

Інцидент правоохоронці помітили за допомогою моніторингу соціальних мереж, пишуть у прес-центрі.

"15 вересня, близько 11 години під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили відео, на якому в освітньому закладі у селі Хотин колишнього Березнівського району вчитель наносить тілесні ушкодження учневі", – йдеться у заяві.

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На місце події виїхали працівники ювенальної превенції Рівненського РУП та слідчо-оперативна група ВП № 4 (м. Березне).

Фото: Скриншот із відео

Під час розслідування з’ясували, що близько 13 години 14-го вересня, під час перерви, 35-річний вчитель фізичного виховання побив 14-річного учня 9 класу. На очах у однокласників хлопчику ногою нанесли 2 удари ногою в область тулуба.

Директор Прислуцького ліцею Сергій Манюк повідомив Суспільному, що вчителя фізкультури вже відсторонили від виконання обов’язків.

"Даний педагогічний працівник, який скоїв даний вчинок, відсторонений від роботи. Ми не можемо зараз давати коментарі, поки проводяться слідчі дії", – зазначив він.

Водночас директор додав, що нічого поганого про вчителя сказати не може, адже він зазвичай працював відповідно до своїх посадових інструкцій.

Батьки хлопця говорять, що про подію теж знали, але до правоохоронців не звертались.

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"Знущалися над моєю дитиною, от і все" – сказала мати.

Але батько дев’ятикласника зазначив, що синців не бачили на тілі, хоч і знали про інцидент.

У поліції повідомили, що відкрили вже провадження за ч.1 статті 125 КК України за фактом нанесення умисного легкого тілесного ушкодження. Слідці дії тривають.

Раніше ми розповідали про інцидент, коли вчителька ударила учня книжкою по голові.