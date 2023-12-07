Вчепився за авто і катався на лижах: у Львові затримали переодягненого у бабусю ухилянта. ВІДЕО

У Львові патрульні затримали чоловіка, який в образі бабусі катався на лижах, тримаючись за авто.
Правоохоронці встановили, що він був у розшуку через порушення правил військового обліку.
6 грудня у соціальних мережах поширили відео, де "бабусю" на лижах вулицями міста тягне автомобіль BMW, повідомляє патрульна поліція Львівської області.
Правоохоронці виявили автомобіль, який тягнув "бабусю", на вулиці Шевченка. Нею виявився 30-річний чоловік. На нього інспектори винесли постанову за ч. 1 ст. 127 КУпАП (Порушення ПДР пішоходом).
Читайте також: З надувним матрацом і в дитячій шапці: на Закарпатті чоловік вчетверте намагався втекти за кордон
"Ба більше, чоловік виявився у розшуку за ст. 210 (Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку) та ст. 210-1 (Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію) КУпАП", – йдеться у повідомленні патрульних.
Інформацію про ухилянта передали у військкомат.