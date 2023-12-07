На Хмельниччині суд виніс вирок чоловіку, який під час сексу випадково задушив жінку

У Старокостянтинові Хмельницької області засудили 31-річного чоловіка, який під час сексу задушив 41-річну партнерку.

Його визнали винним у вбивстві з необережності, зазначається у вироку Старокостянтинівського райсуду.

Згідно з документом, інцидент стався 28 листопада 2021 року в підвалі однієї з багатоповерхівок міста.

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Відомо, що вночі пара вживала алкоголь у компанії знайомих, втім ближче до світанку вони залишилися наодинці.

"Під час добровільного статевого акту чоловік схопив її за шию й тримав так не менш як хвилину. Своїми діями він переламав жінці під’язикову кістку, після чого жінка задихнулась і померла", – йдеться у вироку суду.

Тіло загиблої виявили у підвалі через тиждень після інциденту.

Зазначається, що спершу чоловіка підозрювали в умисному вбивстві, але через брак доказів його визнали винним у вбивстві з необережності (ч. 1 ст. 119 ККУ).

Підсудному призначили п’ять років ув’язнення.

Окрім цього, він повинен сплатити 300 тисяч гривень моральної компенсації матері загиблої та ще 69 тисяч гривень – за проведені експертизи.

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