На Хмельниччині суд виніс вирок чоловіку, який під час сексу випадково задушив жінку

У Старокостянтинові Хмельницької області засудили 31-річного чоловіка, який під час сексу задушив 41-річну партнерку.
Його визнали винним у вбивстві з необережності, зазначається у вироку Старокостянтинівського райсуду.
Згідно з документом, інцидент стався 28 листопада 2021 року в підвалі однієї з багатоповерхівок міста.
Відомо, що вночі пара вживала алкоголь у компанії знайомих, втім ближче до світанку вони залишилися наодинці.
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"Під час добровільного статевого акту чоловік схопив її за шию й тримав так не менш як хвилину. Своїми діями він переламав жінці під’язикову кістку, після чого жінка задихнулась і померла", – йдеться у вироку суду.
Тіло загиблої виявили у підвалі через тиждень після інциденту.
Зазначається, що спершу чоловіка підозрювали в умисному вбивстві, але через брак доказів його визнали винним у вбивстві з необережності (ч. 1 ст. 119 ККУ).
Підсудному призначили п’ять років ув’язнення.
Окрім цього, він повинен сплатити 300 тисяч гривень моральної компенсації матері загиблої та ще 69 тисяч гривень – за проведені експертизи.
Раніше ми повідомляли, що на Прикарпатті судитимуть чоловіка, який зґвалтував і вбив племінницю.
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