Справа про секс на зупинці: у львівському суді пояснили, чому дівчину покарали, а її партнера – ні

У Франківському районному суді Львова пояснили, чому за секс на зупинці громадського транспорту ввечері 25 лютого покарали лише 18-річну дівчину, а її партнера – ні.
Причиною назвали те, що хлопець не з’явився на судове засідання, повідомили у суді у відповідь на запит "Громадського".
У суді є матеріали справи про притягнення до відповідальності за статтею про дрібне хуліганство, утім рішення у справі немає, бо хлопець не прийшов на судове засідання.
Наступне засідання заплановане на 19 травня.
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Нагадаємо, 9 травня у Львові суд розглянув справу 18-річної дівчини, яка займалася сексом на зупинці громадського транспорту.
Згідно із судовим рішенням, 25 січня 2023 року о 22:18 у Львові дівчина "вчинила дії розпусного характеру, а саме бувши оголеною нижче поясу, вступила в контакт (статеві зносини) з чоловіком".
Дівчину звинувачували у вчиненні дрібного хуліганства. Вона свою вину визнала.
Врахувавши її вік, суд обмежився усним зауваженням, а справу проти неї закрив.
Як зазначає Zaxid.net, рік тому цю дівчину вже судили за розпиття пива на спортивному майданчику. Тоді суд теж обмежився усним попередженням.
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