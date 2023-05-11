Справа про секс на зупинці: у львівському суді пояснили, чому дівчину покарали, а її партнера – ні

У Франківському районному суді Львова пояснили, чому за секс на зупинці громадського транспорту ввечері 25 лютого покарали лише 18-річну дівчину, а її партнера – ні.

Причиною назвали те, що хлопець не з’явився на судове засідання, повідомили у суді у відповідь на запит "Громадського".

У суді є матеріали справи про притягнення до відповідальності за статтею про дрібне хуліганство, утім рішення у справі немає, бо хлопець не прийшов на судове засідання.

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Наступне засідання заплановане на 19 травня.

Фото: Gudella /Depositphotos

Нагадаємо, 9 травня у Львові суд розглянув справу 18-річної дівчини, яка займалася сексом на зупинці громадського транспорту.

Згідно із судовим рішенням, 25 січня 2023 року о 22:18 у Львові дівчина "вчинила дії розпусного характеру, а саме бувши оголеною нижче поясу, вступила в контакт (статеві зносини) з чоловіком".

Дівчину звинувачували у вчиненні дрібного хуліганства. Вона свою вину визнала.

Врахувавши її вік, суд обмежився усним зауваженням, а справу проти неї закрив.

Як зазначає Zaxid.net, рік тому цю дівчину вже судили за розпиття пива на спортивному майданчику. Тоді суд теж обмежився усним попередженням.

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