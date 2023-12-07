У школах задля безпеки дітей чергуватимуть поліцейські – МВС

Бура Ірина журналістка УП.Життя
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7 грудня 2023

За безпеку українських школярів відповідатиму поліцейські – вони нестимуть службу в усіх навчальних закладах. Будівлі також обладнають металошукачами і рамками.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"У школах України починають впроваджувати комплекс заходів для формування безпечного освітнього середовища. Його основою має стати працівник поліції, який нестиме службу в навчальних закладах і відповідатиме за безпеку дітей", – зазначає Клименко.

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Він також розповів, що фахівців відбиратимуть за конкурсом. Вони пройдуть ретельну перевірку та медогляд. Також на них чекає спеціалізоване навчання. Набір і відбір кандидатів стартує незабаром.

  Фото: DmyTo/Depositphotos

"УП. Життя" зверталося до МВС за деталями щодо того, як відбуватиметься відбір, однак у відомстві відповіли, що цю інформацію поки не розголошують.

За даними міністерства, пропускний режим у школах також посилять: там встановлять металошукачі та рамки.

"А поки що 70% закладів освіти обладнані тривожними кнопками та перебувають під захистом поліції охорони", – додає міністр внутрішніх справ.

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