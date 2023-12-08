Пережив ампутацію ноги та два інсульти: історія захисника, який рятував побратима і мало не загинув. ФОТО

Захисник, який втратив на війні праву ногу, отримав важкі множинні травми нижньої лівої частини тіла та пережив два інсульти, вперше за 14 місяців зміг підвестися на вцілілу ногу.

38-річний Володимир Кайда родом з Шахтарська, що на Донеччині. У 2014 році чоловік переїхав до Миколаєва, а згодом подався у морські піхотинці та підписав річний контракт, повідомляють у центрі "Незламні".

У 2022 році Володимира мобілізували. Він служив у складі 79-ої окремої десантно-штурмової бригади. На Донецькому напрямку отримав важке поранення.

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"Один зі снарядів розірвався поруч із побратимом Володимира. Він кинувся допомогти товаришу, коли стався ще один приліт. Побратим загинув. А Володимирові уламки міни розтрощили таз та обидві нижні кінцівки", – розповідають у центрі.

Уламки міни розтрощили Володимиру таз та обидві нижні кінцівки

Праву ногу важко пораненому бійцеві ампутували в Дніпрі. Далі в низці медзакладів йому рятували ліву ногу, яка теж сильно постраждала.

Також у воїна був повністю розтрощений кульшовий суглоб. Тканини тазу були інфіковані і рана довго не гоїлася. І без того важкий стан ускладнили два інсульти.

За пів року Володимира скерували на подальше лікування у Львів.

Лікарі запевняють – Володимир ходитиме

"Коли я вперше побачив цього пацієнта, він лежав та не міг навіть розмовляти та мав купу ускладнень", – пригадує стан захисника лікар ортопед-травматолог Олег Іванів.

У Львові Володимир почав говорити. І вперше за багато місяців виїхав на вулицю у кріслі колісному.

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УСІ ФОТО: центр "Незламні"

"Аби Володимир зміг стати на ліву ногу і згодом отримати протез правої кінцівки, спеціалісти мусили дати раду з його кульшовим суглобом. Бо у цього пацієнта – складний випадок. Через тривалу інфекцію і рубцювання тканин проводити таке хірургічне втручання у звичний спосіб – небезпечно. Інфекція могла повернутися", – зазначають у центрі.

Тому лікарі вирішили оперувати нестандартно – з іншої точки доступу до суглоба, де немає рубців. Ендопротезування кульшового суглоба пройшло успішно.

За два тижні після втручання Володимир вперше за 14 місяців став на ногу.

Попереду на захисника чекає довга реабілітація.

"Перед протезування правої кінцівки йому потрібно розпрацювати скам’янілі за понад рік у ліжку суглоби та атрофовані м’язи. Одне можна сказати вже напевно – Володимир ходитиме", – запевняють у центрі.